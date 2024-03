La razón por la que la banda sonora de ‘The Crow’ fue pieza clave para el éxito de la película

The Crow es una cinta de la década de los 90’s, una película basada en el cómic del mismo nombre y protagonizada por Brandon Lee. La cinta fue un éxito y es recordada por ser la última actuación de Lee, el hijo mayor del artista marcial y actor, Bruce Lee; parte del famoso éxito del proyecto se debe al gran soundtrack que tiene y las famosas bandas que participaron en este filme.

La cinta contó con canciones originales de The Cure, Nine Inch Nails, My Life with the Thrill Kill Kult y Stone Temple Pilots. Si bien, un soundtrack repleto de heavy metal y rock gótico sería algo complicado para poder volver famosa una película, The Crow, consigue introducirlos de la mejor manera, además de hablar sobre el fallecido Brandon Lee, lo que permitió mantener viva su memoria.

El impacto del soundtrack en The Crow para volverse exitosa

La mayor característica del cómic, son los tintes oscuros que permiten mostrar la deseada venganza del personaje principal, Eric Draven. Esta temática se mantiene en la película, por lo que al momento de crear el guion se decidió que Draven tendría una banda; esto llevó a que Most y Cherry buscaron crear una banda sonora de hard rock y heavy metal, y finalmente trajeron a Rage Against the Machine, Rollins Band y Pantera.

A pesar de tener a estas bandas, Most deseaba tener canciones originales dentro del filme, algo que no se pudiera encontrar en ningún otro lugar. Lo que llevó a que el guion fuera mandado a diferentes bandas musicales con el objetivo de que conocieran la trama, y si les agradaba, poder participar en la creación del soundtrack de The Crow, pero siempre con un tema único.

Todo marchaba bien, pero a raíz de la muerte de Lee, el equipo detrás de The Crow, lidió no solo con el dolor, sino también con cómo terminar la película para preservar la increíble actuación de Brandon Lee. Most decidió modificar la canción que Stone Temple Pilots tenía en el álbum, a pesar de que la banda tendría Only Dying en la cinta, con el fallecimiento del actor de decidió incluir Big Empty.

The Crow consiguió volverse una de las cintas más aclamadas de los 90’s, su soundtrack fue parte fundamental, esto debido a que muchas de estas bandas consiguieron un éxito musical y hacerse de un nombre tras su participación en el filme.

