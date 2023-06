Reventa de boletos para el concierto de Taylor Swift superan los 100 mil pesos

El regreso Taylor Swift ha causado todo tipo de emociones a sus fans, alegría por la gira de conciertos, ansiedad por la preventa, rabia por no recibir el código de para la preventa, además de sorpresa por los precios que están alcanzando los boletos en la preventa.

“Stubhub” Porque ya hay boletos para los conciertos de Taylor Swift disponibles en dicha plataforma de reventa.

¿Cuándo inició la preventa de boletos para el concierto de Taylor Swift?

La plataforma de Ticketmaster comenzó a enviar códigos de venta el 12 de junio, el cual tenía la etiqueta de “ verified fan ” sin embargo nunca estuvo claro el criterio, además de que la fila virtual era imposible.

Q onda con la gente que disque"Por accidente compre 10 boletos para ir a ver a Taylor Swift” sale más barato ir a EEUU para verla que los revendedores de México al igual StubHub, nadie les compre a estos muertos de hambre así ellos pierden dinero

Esta es una modalidad de la plataforma para supuestamente evitar la reventa de boletos, lo cual no ocurrió.

¿Se evitó la reventa de boletos para el concierto de Taylor Swift ?

Usuarios de redes sociales denunciaron que a menos de 20 minutos de iniciar la preventa, el sitio de reventa StunHub c omenzó con la reventa de boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos de reventa para Taylor Swift?

Toma aire ante de seguir leyendo. Esta plataforma está ofertando los boletos más baratos en 5 mil pesos, las gradas entre 12 mil y 40 mil. Las gradas bajas en 43 mil pesos, platino en 48 mil pesos y platino VIP en 112 mil pesos. Aunque es sorprendente el precio de estos boletos, lo increíble es que solo quedan 83 boletos disponibles.

adn40 Estos son los precios en las plataformas de reventa para el concierto de Taylor Swift

¿Es ilegal la reventa de boletos en México?

La reventa de boletos se considera como parte de los delitos de fraude, pero la compra de boletos en línea no está tipificada como tal. Aunado a ello, muchos cibernautas corren el riesgo de que sean boletos falsos, el comprador desaparece y no hay a quién reclamar.

Además si compras un boleto por este medio y resulta falso, no podrías poner una denuncia formal, pues al comprar incurres en el delito de cohecho. En el caso de sobreventa, el costo de los boletos se puede recuperar como en el caso de los boletos de Bad Bunny en la CDMX.

