La horrible historia de terror real que inspiró la película Talk to Me que llega a México

El mundo del cine de terror ha sido sacudido por la llegada de una nueva y escalofriante propuesta: “ Talk to Me ”, una película dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, conocidos por su canal de YouTube “RackaRacka”. Este dúo de creadores de contenido en línea ha dado un salto audaz a la industria cinematográfica, presentando una historia que no solo causa escalofríos en la pantalla, sino que está inspirada en eventos oscuros y siniestros de la historia real.

“Talk to Me”, producida bajo el sello del renombrado estudio A24, es un relato inquietante que sigue a un grupo de amigos que despiertan una antigua y malévola presencia espiritual mientras experimentan con rituales de invocación. La trama gira en torno a la obsesión de uno de los protagonistas por traer a este mundo fuerzas sobrenaturales, desencadenando una serie de consecuencias terroríficas que cambian sus vidas para siempre. Este 10 de agosto se estrenará en cines de México.

La historia que inspiró la película Talk to me

La trama de la película se adentra en el oscuro arte de las sesiones de espiritismo, un fenómeno que alguna vez floreció en la época victoriana, donde los ricos y poderosos buscaban conectarse con el más allá a través de médiums y conjuros espirituales. La historia sigue a un grupo de amigos que despiertan fuerzas sobrenaturales al atreverse a invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, desencadenando así una serie de horrores inimaginables.

En el centro de la trama se encuentra Mía (interpretada por Sophie Wilde), quien involuntariamente se convierte en el epicentro de una pesadilla que trasciende los límites entre la vida y la muerte. La película explora los oscuros secretos detrás de las sesiones espiritistas y cómo estas prácticas, en busca de conexión y cierre, pueden tener consecuencias aterradoras.

Desde su estreno en el Festival de Sundance, “Talk to Me” ha generado una ola de discusión y admiración entre los amantes del cine de terror . La película ha sido elogiada por su capacidad para sumergir a la audiencia en una atmósfera de constante tensión y miedo, mientras que la destreza visual y narrativa de los directores novatos ha dejado a muchos boquiabiertos.

Los hermanos Philippou, conocidos por su humor y creaciones impactantes en YouTube, han demostrado que su talento no se limita a la pantalla pequeña. Aunque su estilo cómico y su inclinación por lo macabro han sido controvertidos en línea, su incursión en el cine de terror ha demostrado que son capaces de manejar géneros más oscuros con maestría.

Con “Talk to Me”, Danny y Michael Philippou han llevado el mundo del cine de terror a un nuevo nivel, reavivando el interés en el espiritismo histórico y al mismo tiempo, sembrando el terror en el corazón de la audiencia. La película, con su mezcla de horror sobrenatural y elementos de la época victoriana, ha demostrado ser un verdadero éxito y ha asegurado que los nombres de estos hermanos youtubers sean recordados en el mundo del cine.

Si buscas una experiencia cinematográfica que te mantenga en vilo y que explore las oscuras fronteras entre los vivos y los muertos, “Talk to Me” es definitivamente una película que no querrás perderte. Prepárate para sumergirte en una historia de invocaciones aterradoras y consecuencias siniestras que te dejarán pensando mucho después de que las luces del cine se enciendan.

