Star Wars se expandirá en videojuegos: estas son las fechas de estreno

La icónica saga de Lucas Film, Star Wars, continúa expandiéndose de la mano de Disney, tanto en películas, series y, ahora, videojuegos, pues recientemente fueron anunciadas las fechas de estreno de los próximos títulos de la saga galáctica para las consolas de nueva generación.

Disney ha encontrado el futuro de Star Wars en series y videojuegos

Tras la mala recepción de la nueva trilogía y de las películas individuales como Solo, Disney ha llevado a Star Wars a incursionar en nuevos formatos apartados de la pantalla grande.

Esta decisión le ha ido de perlas a la compañía del ratón, pues series como ‘The Mandalorian’ y, más recientemente, ‘El Libro de Boba Fett’ han sido aclamadas por la crítica y se han consolidado como el producto más solicitado por los fanáticos de la franquicia actualmente.

Asimismo, los videojuegos se han convertido en otro formato donde Star Wars ha tenido gran impacto, pues títulos como Star Wars: Battlefront II y Star Wars: The Jedi Fallen Order han sabido cómo complacer a los fans de la guerra de las galaxias.

Por lo anterior, la reciente revelación de las fechas de estreno de los próximos videojuegos de la franquicia ha sido furor en foros y grupos de fans, quienes no pueden esperar más para experimentar toda la emoción de Star Wars.

Fechas de estreno de los próximos videojuegos de Star Wars

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

El videojuego de la saga galáctica más pronto a llegar es Lego Star Wars: The Skywalker Saga, una colección basada en la saga de películas de la franquicia, desde la trilogía original hasta las secuelas.

Lego Star Wars estaba previsto para 2021, sin embargo, tuvo que cambiar sus fechas de estreno. No obstante, se espera llegue a los estantes de las tiendas de videojuegos entre abril o mayo de este 2022.

TT Games

Knights of the Old Republic Remake

Uno de los videojuegos clásicos más recordados por los fanáticos de Star Wars, Knights of the Old Republic, tendrá un remake para las consolas de nueva generación.

Knights of the Old Republic tiene entre sus fechas tentativas de estreno finales de 2022 o inicios de 2023, coincidiendo con el 20 aniversario del clásico original.

Youtube Knights of the Old Republic (2003)

Star Wars: Jedi Fallen Order II

La segunda parte de uno de los videojuegos más aclamados por la crítica y los fans, Star Wars: Jedi Fallen Order, tiene como fecha tentativa de estreno, según filtraciones recientes, finales de este año.

Esta secuela continuará la historia del Jedi Cal Kestis, luego de los eventos del primer videojuego el cual, se especula, tendrá un nombre totalmente nuevo.

Respawn

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME