¿La relación entre Shakira y Piqué llegó a su fin? Esta sería la razón

En los últimos días Shakira y Piqué han estado en el ojo público, y es que luego de varios rumores y señales de distanciamiento entre la pareja todo podría indicar el fin de su relación, pero ¿es cierto que el motivo por el que ya no viven juntos es una infidelidad?

Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto de la supuesta separación, pero sí se ha podido ver que la pareja ya no reside en la misma casa; incluso se han dejado de seguir en todas las redes sociales.

Eso sin contar que los fans de las cantante colombiana han asegurado que su más reciente canción titulada “Te felicito” es una indirecta a Piqué ya que incluye frases como “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso”, “me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.

Shakira y Piqué ya no viven juntos

La relación entre Shakira y Piqué surgió de manera espontánea en el mundial de Sudáfrica 2010; desde entonces la pareja ha marcado uno de los romances más mediáticos del espectáculo, debido a que ambos son figuras públicas, ella en la música y el en el futbol.

A pesar de no estar casados, Shakira y Piqué decidieron vivir juntos y formar una familia; sin embargo, todo parece haber llegado a su fin, pues en los últimos días se ha dicho que la pareja ya no reside en la misma vivienda.

¿Cuál es la posible razón de la separación entre Shakira y Piqué? Todo apunta a que el motivo de su separación fue una infidelidad por parte del jugador del Barcelona con una azafata; pero hasta el momento no se tienen más detalles de ello.





Lo que sí podría confirmar esto es que Shakira y Piqué ya no viven juntos, él ha decidido dejar la casa que compartía con la colombiana y sus dos hijos para mudarse a su departamento de soltero, versión que ha sido confirmada por los vecinos del futbolista.

Incluso en los últimos días se le ha visto frecuentar varias discotecas de Barcelona junto a su compañero de equipo Riqui Puig y otras mujeres. De igual forma, Shakira ha sido vista, en diferentes ocasiones, sin el padre de sus hijos, e incluso en sus redes sociales no ha compartido fotos junto a él.

La más reciente aparición de Shakira y Piqué fue en la casa donde vive la cantante, sin embargo ambos se negaron a hablar con los medios.

