Los Power Rangers originales regresan 30 años después

Los Power Rangers originales estarán de regreso, así como lo lees, Austin St. John el Ranger rojo, Amy Jo Johnson la Ranger rosa, David Yost el Ranger azul, Walter Emanuel Jones el Ranger negro y Jason David Frank quien encarnó a Tommy Oliver, que primero fue el Ranger verde y después se convirtió en el legendario Ranger blanco, volverán a la televisión luego de casi 30 años de que se estrenara el primer capítulo de la serie de esta franquicia que se niega a morir.

Esta serie acompañó a muchos de nosotros durante la infancia e impactó en todo el mundo, pues no era común ver a un equipo de jóvenes manejar robots gigantes y acabar con monstruos que crecían y que además, para derrotarlos, los Power Rangers tenían que unir sus vehículos para armar un robot aún más poderoso y destruir a sus enemigos, todo esto en live action, algo que no se veía desde Ultraman en los años 60.

El éxito de la serie fue tal que la marca de juguetes Hasbro lanzó al mercado un sin fin de productos basados en la serie de los coloridos Power Rangers y nuestros héroes incluso lograron llegar a la pantalla grande para que después se siguieran creando nuevas versiones de la entrega original y hasta un remake que llegó al cine en 2017 protagonizado por Naomi Scott, Brian Cranston y Dacre Montgomery.

Quiénes estarán en el reencuentro de los Power Rangers

Según información del sitio The Illuminerdi todo el elenco original de la serie estaría de vuelta para celebrar los 30 años de los primero Power Rangers, sin embargo aún no se sabe si todos hayan acudido al llamado, cabe mencionar que aun teniendo a todos los Power Rangers originales no veríamos a Thuy Trang, la Ranger amarilla pues lamentablemente falleció en 2001.

Por ahora solo se ha confirmado la aparición de David Yost, interpretando a Billy Cranston, el Ranger azul. Sería la primera vez que el elenco se reúne y el programa especial de la serie duraría 44 minutos.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

hcj