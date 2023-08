¿Cuándo se estrena el anime de Scott Pilgrim vs The World en Netflix?

Scott Pilgrim es una de las historietas más queridas por los amantes del mundo geek. Su popularidad, lejos de las animaciones de sus hojas, se dio por la película Scott Pilgrim vs The World en 2010, la cual, fue estelarizada por Michael Cera y Elizabeth Winstead. No obstante, debido a su gran éxito, Netflix ya prepara el lanzamiento anime de dicha historia con todos los detalles originales de su creador, Bryan Lee O’Malley.

El músico canadiense plasmó todas sus ideas creativas dentro de 6 tomos publicados desde agosto de 2004 a julio de 2010. Dichas piezas conforman todo el mundo de Scott Pilgrim apegado a la comedia romántica , acción y algo de suspenso. Aunque cada uno de los capítulos tiene una parte importante dentro del ecosistema, Scott Pilgrim vs The World es tal vez el más exitoso de todos.

Debido a la nostalgia que marco la película popularizada en los cines y ante la rotunda negación de continuar la historia con Scott Pilgrim y la tristeza infinita, Netflix promete acaparar toda la atención con su adaptación animada que sin duda ya ha emocionado a más de uno, pues se sabe que los actores originales de la cinta son los mismos que les darán voz a sus personajes en la nueva adaptación.

Netflix Scott Pilgrim tendrá la voz de los actores originales

Esta es la fecha del estreno de Scott Pilgrim vs The World en Netflix

Aunque Netflix ya dejó ver un poco de lo que habrá dentro de Scott Pilgrim vs The World en el recién estrenado tráiler , la historia completa no será subida a la plataforma de streaming pronto, por lo que los amantes del personaje principal y Ramona Flowers deberán esperar hasta el próximo 17 de noviembre para poder ver esta obra por completo.

La historia estará llena de peleas, amor, mucha cultura pop y sobre todo el deseo de Scott con impresionar a la mujer de sus sueños para que así lo elija a él sobre los demás, pero esto no será nada fácil, ya que tendrá que vencer a sus exnovios que la siguen hostigando con tal de recuperarla, todo esto bajo la obra musical de Sex Bob-Omb.

Hasta el momento se desconoce si después de esta primera parte, Netflix continuará con las demás historias de este memorable personaje, ya que todo dependerá del éxito que tenga a través de sus usuarios .

