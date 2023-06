La saxofonista y activista María Elena Ríos acusó al actor mexicano Tenoch Huerta , Namor en Marvel, de ser un depredador sexual, y aseguró que el colectivo “Poder Prieto” se ha encargado de encubrirlo, además de publicar un podcast que no tuvo que haber salido, debido a que a ella no le pagaron por él, pese a que participó.

La saxofonista que fue atacada con ácido en 2019 bajo las órdenes del exdiputado del Congreso del Estado de Oaxaca, señaló a través de sus redes sociales que el actor protagonista de “Hijo de Monarcas” era un depredador sexual, de tener una personalidad narcisista y de contar con “una buena porción de victimización”.

En una publicación de Twitter, la activista en contra de la violencia hacia las mujeres, mencionó que era muy difícil hablar del abuso emocional y del abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar al personaje de Namor, en la película Black Panther: Wakanda Forever .

Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización -dijo en un tuit.

Destacó que con esta publicación no busca ser famosa, sino únicamente hacer justicia en un país en donde es muy difícil obtenerla, aun cuando haya pruebas. Sobre por qué no denunció, mencionó, seguramente la realizarán las personas machista que siempre buscarán revictimizar a las víctimas.

¿Qué pasó con Poder Prieto?

La saxofonista también expresó su descontento con la organización “Poder Prieto”, al que pertenece, luego de denunciar que participó en un podcast y no recibir paga alguna. Esto, ya que el programa “El feisbuk de la malinche”, a pesar de haber publicado sin autorización un episodio, no recibió remuneración alguna.

Asimismo, mencionó que fue explotada por “Poder Prieto” para trabajar gratis y por si no bastaba, defendían al depredador sexual Tenoch Huerta. Sin embargo, aseguró, a ella nadie la volverían a intimidar.

¿Qué dijo “Poder Prieto” tras las acusaciones de la saxofonista?

Por su parte, “Poder Prieto” dijo que la falta de pago no era responsabilidad suya, y debido a que el polémico video no era de su propiedad, el podcast no fue publicado, sino únicamente recomendado a las audiencias.

