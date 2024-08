Romper el círculo: De qué trata la película de Blake Lively y dónde ver

Romper el Círculo , la nueva película protagonizada por Blake Lively, llegó a los cines de México el jueves 8 de agosto y está generando gran expectativa entre los fanáticos. Esta producción marca el regreso de la actriz a la pantalla grande después de cuatro años de ausencia, y se basa en la exitosa novela de Colleen Hoover, uno de los bestsellers más destacados de los últimos años.

¿De qué trata la película Romper el Círculo?

La película, en inglés It ends with us y escrita por Hoover, es la primera adaptación cinematográfica de una de sus novelas. Romper el Círculo sigue la vida de Lily Bloom , una mujer que, tras superar una infancia marcada por el trauma, comienza una nueva etapa en Boston con el sueño de abrir su propio negocio. La vida de Lily da un giro inesperado cuando conoce a Ryle Kincaid, un carismático neurocirujano, y surge un romance intenso entre ellos.

Sin embargo, a medida que su relación avanza, Lily empieza a notar en Ryle características que evocan la complicada relación que tuvo con sus propios padres. La trama se complica con el regreso de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, generando tensiones y conflictos que ponen a prueba la fortaleza interior de la protagonista.

Según la sinopsis oficial proporcionada por Cinépolis , la protagonista deberá confrontar sus temores y tomar decisiones cruciales sobre su futuro.

¿Qué actores participan en Romper el círculo?

La película Romper el Círculo cuenta con un elenco destacado que incluye:



Blake Lively como Lily Bloom , la protagonista principal.

como , la protagonista principal. Justin Baldoni como Ryle Kincaid , el interés amoroso de Lily .

como , el interés amoroso de . Brandon Sklenar como Atlas Corrigan , el primer amor de Lily .

, el primer amor de . Jenny Slate como Allysa , amiga de Lily .

, amiga de . Hasan Minhaj como Marshall.

Amy Morton como Jenny.

Isabela Ferrer como la joven Lily.

Alex Neustaedter como el joven Atlas

¿Dónde ver la película Romper el círculo?

Actualmente, Romper el Círculo está disponible en las principales cadenas de cine en México. Por ahora, no hay opciones para ver el film en streaming o en línea, ya que no se ha lanzado en plataformas digitales.

Con una trama apasionante y un elenco de primera, este largometraje promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada. Los fanáticos del libro y del cine no querrán perderse esta adaptación cinematográfica que ya comenzó arrasando en las taquillas.

