Thor Love and Thunder: Primeras reacciones de la película

La premiere mundial de Thor Love and Thunder se llevó a cabo en Los Ángeles, California con la presencia de los protagonistas de una las películas más esperadas del verano. Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Christian Bale y algunos críticos fueron los elegidos para ver por primera vez la cuarta película en solitario del Dios del Trueno.

La nueva película de Thor narra el viaje que el hijo de Odín emprende para reencontrasrse con él mismo luego de los golpes que ha recibido en aventuras pasadas.La pérdida de su amada Jane, la caída de Asgard, fallar al tener a Thanos a merced para evitar el chasquido y la muerte de su hermano, Loki, lo hicieron caer depresión y subir notablemente de peso, por lo que se dispone a recuperarse, sin embargo este retiro es interrumpido por Gorr, el Carnicero de los Dioses quien representa una nueva amenaza y para enfrentarla el Dios del Trueno reúne a sus viejos aliados, Valkiria, que se encuentra liderando Nuevo Asgard, el simpático Korg y hasta su ex, Jane Foster.

"Te aseguro hermano que el sol volverá a salir."

Para sorpresa del mismo Thor, esta última ahora empuña su legendario martillo y se hace llamar Mighty Thor. Así es como todos se ven inmersos en una aventura cósmica para detener a Gorr.

Primeras reacciones de los críticos.

Estas son algunas de las primeras reacciones de los críticos que ya vieron Thor Love and Thunder.

Para Eric Italiano, escritor de Brobible: “#ThorLoveAndThunder es la película más divertida del MCU. Los chistes son excelentes al igual que el elenco que los entrega. Christian Bale, obviamente, también es aterrador como #Gorr PERO, la trama se sintió plana y sin apuestas. No estoy seguro si es un problema de #Thor o el MCU sin un gran problema”.

Por otro lado Kristen Acuña de Insider escribió en Twitter: “¡¡Wow!! #ThorLoveandThunder es genial! La mejor entrada en la Fase 4 por detrás de Shang-Chi y No Way Home. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. Natalie Portman FINALMENTE se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor”.

Y el escritor de Vanity Fair y GQ publicó: “THOR: LOVE AND THUNDER es la mejor película del MCU o, en realidad, cualquier película que se haya hecho porque tiene una referencia directa a COCKTAIL (esa parte no es una broma) y en mi propio panteón de referencias, esas son las reglas que establecí hace mucho tiempo, así que debo cumplir con ellos”.

Sin embargo la mejor crítica es la tuya, así que solo tienes que esperar unos días más para ver esta entrega y sacar tus conclusiones de Thor Love and Thunder.

