Creadores de Peaky Blinders y de Vikingos, detrás de una nueva serie de época y de batallas épicas

Existen series que han marcado la cultura popular por su manera de narrar la historia o sus personajes tan entrañables, algunos de estos casos es Peaky Blinders y Vikingos; los creadores de estas dos series decidieron hacerlas en un contexto histórico y nos regalaron tramas interesantes y que dejaron ganas de más, ahora los creadores de ambas series se han unido para la creación de una serie ambientada en el siglo XVII.

Según el medio Deadline, el proyecto ya ha comenzado y tiene algunos avances, por lo que se ha compartido un poco de la historia. La serie se ambientará en el siglo XVII en Inglaterra y seguirá las aventuras de una joven mujer que tiene que crecer en tiempos de guerra. Los creadores han descrito la serie cómo “una historia de paso a la madurez con acción de alto riesgo e ideas que cambiarán el mundo”.

La serie lleva por nombre Civil Blood, y además de tener a los creadores de Peaky Blinders y Vikingos, también es sabido que se han unido los escritores detrás de Good Omens y The End of the F***ing World; siendo una combinación interesante para una serie que hasta el momento promete bastante, y es posible que sea un éxito rotundo.

Detalles compartidos de Civil Blood

Civil Blood sería una serie dirigida para mayores de edad y tendrá secuencias de acción de alto riesgo, por lo que se podría esperar algo muy parecido a Vikingos y Peaky Blinders, algo sangriento y con grandes tomas que ayuden para poder mostrar más esa violencia, característica que se ha mantenido en ambas series además de una historia muy interesante.

En el equipo se encuentran Caryn Mandabach Productions (CMP), responsable de la exitosa serie Peaky Blinders; el director a cargo es Jonathan Entwistle, que estuvo detrás de The End Of The F***ing World; el guión está siendo escrito por Hirst, Cat Clarke (Good Omens) y Dario Poloni (Black Death). El director ha señalado que la serie tiene familia, guerra y corazón, algo parecido a lo que se pudo ver a lo largo de Peaky Blinders.

Según lo contado por Entwistle a Deadline , la serie aún no tiene fecha de estreno, pero aseguró que tiene un estilo de western americano, tiene un toque muy parecido a Peaky Blinders de la influencia de la guerra en la trama y cómo está provoca que todo empiece a girar.

Hay una sensación de ‘western’ americano en este mundo. En el fondo hay una protagonista icónica con una gran sensibilidad pop, alguien que piensa que la historia sólo les sucede a otras personas, hasta que acontecimientos catastróficos traen la historia al presente

