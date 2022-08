Aterrador. Lanzan primer traíler de Winnie the Pooh: Blood and Honey

El tierno osito que adora la miel y vive en el Bosque de los Acres ha cambiado por completo y en Winnie the Pooh: Blood and Honey lo comprobarás.

Han pasado años desde que Christopher Robin tuvo que dejar a su mejor amigo para ir a la universidad y al regresar al Bosque de los Acres para buscarlo, nada será igual, y esta es la escalofriante historia que Winnie the Pooh: Blood and Honey cuenta.

Tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey

¡PRIMER TRAILER DE WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY! 🐻🍯🔪 Tenemos el primer avance de la cinta de terror de #WinniePohh. La versión live action del oso asesino llega a cines en algún punto de este año. pic.twitter.com/0dksKtStcM — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) August 31, 2022

Escrita y dirigida por Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey cambiará por completo la imagen del personaje cuyos derechos pertenecían a Disney y que ha pasado a ser de dominio público, por lo que esta película pudo ser realizada y será estrenada en próximas fechas.

El filme es protagonizado por Craig David Dowsett como Winnie Pooh y Chris Cordell como Piglet.

El tráiler resulta escalofriante y genera gran expectativa, sobre todo para los amantes del cine de terror. Aún no se sabe si los personajes usan disfraces o si es que se trata de animales antropomorfos, es decir con forma de humanos, pero la película ya se encuentra entre las más esperadas, pues en definitiva llama bastante la atención ver cómo y por qué el tierno oso y sus amigos se han convertido en una especie de asesinos seriales que al parecer han cambiado su gusto por la miel por el de la sangre.

¿Cuándo se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey?

El estreno de Winnie the Pooh: Blood and Honey aún no está definido, pero se espera que sea a finales de este 2022 o inicios del 2023.

¿Verás Winnie the Pooh: Blood and Honey? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

hcj