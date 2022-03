¿Penélope Cruz podría llevarse un Oscar? Esto dice su esposo

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94a edición de la ceremonia de los premios Oscar en el Dolby Teather de Los Ángeles, misma que volverá a su formato presencial a pesar de la pandemia y contará con la presencia de cerca de 25 mil personas. Penélope Cruz es una de las nominadas a los premios de la Academia y todo parece indicar que podría dar la sorpresa durante la gala, así lo dio a conocer su esposo Javier Bardem.

Bardem llega a la 94a edición de los premios Oscar con aparente tranquilidad y con las esperanzas puestas en su mujer, Penélope Cruz, pues está convencido que es ella “la que tiene que preparar su discurso” pese a que él también está nominado.

El esposo de Penélope Cruz se reunió este mediodía con la prensa española en un hotel de Los Ángeles a escasas horas de que inicie la gala de los Premios de la Academia de Hollywood, donde confesó que se ha quitado el peso de la nominación de encima y lo tiene puesto en su esposa, ya que la categoría de mejor actriz es la “más impredecible” en esta edición.

“No me he preparado ningún discurso porque no tienen ningún sentido, aunque llegará el punto en que cogeré una servilleta y escribiré cuatro puntos... Es Penélope la que tiene que preparar un discurso, pero se está negando”, bromeó el nominado por “Being the Ricardos”. “Si hay que soñar... hay que soñar con ella”, añadió Bardem durante la reunión con los medios españoles a horas de la gala.

“Mira, la carne de gallina”, comentó Bardem señalándose el brazo al hablar de las posibilidades que tiene Penélope Cruz de llevarse la estatuilla gracias a su papel en “Madres paralelas”, mientras insistía que si él ganara el Oscar sería poco menos que “un accidente”.

Bardem hizo eco de los rumores de la industria que han sonado durante toda la semana: “Es una categoría impredecible. Eso lo hace muy excitante. Nadie tiene idea de quién puede ganar. Eso hace que Penélope lo vaya a pasar peor que yo, que estoy muy tranquilo”, afirmó el actor que ganó su primera estatuilla hace 14 años por encarnar a un psicópata de “No es país para viejos”, de los hermanos Coen.

“Recuerdo que cuando me subí ahí no respiré. No te das cuenta de que estás ahí. Es todo tan abrumador... Sobre todo esa platea llena de gente a la que sigues, respetas, admiras y que te inspira desde hace taños años. Eso es más importante que ganar el muñequito”.

Penélope Cruz estuvo presente en la rueda de prensa en la que Bardem aseguró que ambos estarían presentes donde se dan los ocho premios que la Academia excluyó de la ceremonia principal.

