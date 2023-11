Esta película motivó a Akira Toriyama a traer de vuelta a Dragon Ball

Dragon Ball una vez se convirtió en una cosa del pasado para mí, pero después de eso, me enojé por la película live action, reescribí el guión de una película completa (Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses) y ahora me quejo de la calidad del nuevo anime de televisión (Dragon Ball Super), así que, parece que Dragon Ball ha crecido tanto en mí que no puedo dejarlo en paz