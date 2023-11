Creador de Dragon Ball revela que personaje de su serie odia

Dragon Ball es un anime repleto de personajes de todo tipo, por este motivo es que cada persona que ha conocido la obra y le gusta, tiene a su favorito y también al personaje que no soportan, Akira Toriyama el creador de la serie no se escapa de esta situación y famoso mangaka reveló cuál es el personaje odia de Dragon Ball.

A pesar de que ahora mismo Dragon Ball se encuentra en su serie Dragon Ball Super, el personaje que a Toriyama no le agrada fue presentado desde Dragon Ball Z y se volvió alguien importante para la historia, siendo una especie de antihéroe. Akira sorprendió por revelar el personaje que menos le agrada de su obra, pues es muy amado por los fanáticos.

El personaje es un saiyajin que ha mostrado su valía y tiene un gran orgullo, así es, Akira Toriyama odia al rival de Goku que es Vegeta el príncipe de los saiyajin, el famoso personaje que ha ayudado a Kakaroto en varias peleas, pero esto tiene sus motivos y Toriyama los reveló.

A Akira no le agrada mucho Vegeta y explica sus motivos

Fue durante una entrevista para el libro Dragon Ball Daizenshuu 2 , que se publicó originalmente en 1995, dónde Akira Toriyama fue cuestionado sobre sus personajes favoritos de su obra. El mangaka reveló que Piccoro es su villano favorito, mientras que Vegeta no era de su agrado, pero ha reconocido su importancia para la creación de historias y cómo influye el personaje en momentos importantes.

La declaración llevó a que los fanáticos pensaron que por este motivo Vegeta jamás podría superar a Goku, pero conforme ha avanzado la historia se ha podido observar cómo el príncipe de los saiyajin ha tenido grandes avances e incluso ha protagonizado buenas peleas, ahora mismo Vegeta ha representado para Akira Toriyama un rival que obliga a Goku a avanzar en su evolución cómo se ha visto en Dragon Ball Super.

Vegeta y están son solo algunas de las razones:

- Akira a admitido públicamente que no le agrada

- Si no fuera por su fama hubiera muerto en la saga saiyajin

- Siempre lo deja en lado inferior a Goku

- Nunca tiene realmente la oportunidad de lucirse pic.twitter.com/vbYfOkyPQF — The Masked-man (@TheMaskedMan245) August 18, 2023

Akira ha comentado que no odia a Vegeta, pero es un personaje que tiene varias características que no le agradan, a pesar de que los fanáticos de Dragon Ball aman al príncipe por su evolución, el creador ha comentado que no es un personaje de su agrado, pero que en momento realmente se siente cómo un fanático de él.

