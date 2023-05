¿Pedro Pascal en la secuela de Gladiador? Esto es lo que sabemos

El actor Pedro Pascal sigue cosechando áxitos y además de ser la estrella de las series The Mandalorian y The Last of Us, el actor chileno podría protagonizar una de las películas más esperadas: la secuela de Gladiador dirigida por Ridley Scott.

Según lo dicho por un medio estadounidense, el chileno se encuentra en conversaciones finales con el cineasta para unirse al reparto conformado por Denzel Washington y Barry Keoghan, quienes se espera comenzaran a filmar en dicho proyecto este mismo año.

La gira del adiós de Aerosmith

Aerosmith se prepara para despedirse de los escenarios en una gira que comenzará en septiembre próximo y culminará en enero del 2024, en la que también celebrarán sus más de 50 años en la música.

A través de sus redes sociales, la agrupación liderada por Steven Tyler, anuncio las fechas de este tour que llevará por nombre Peace Out y el cual hasta el momento solo incluye ciudades de Estados Unidos y Canadá.

"Prepárense y caminen hacia aquí, van a tener el mejor show de nuestras vidas". Dice el comunicado. pic.twitter.com/mCpdPFzOPq — Indie 505 (@Indie5051) May 2, 2023

¿Una huelga en Hollywood?

Tras la huelga de 2007 que duró 100 días, a partir de este martes, de nueva cuenta los guionistas de Hollywood se han ido a paro de actividades tras no haber llegado a un acuerdo con los estudios y plataformas en streaming para recibir salarios más altos y una mayor participación en las ganancias de distribución de contenido digitales, pues con la explosión de las plataformas digitales durante la pandemia los guionistas se han quejado de tener más trabajo por menos dinero.

