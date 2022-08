¡Paren todo! Tom DeLonge podría regresar a Blink-182

Si creciste cantando “I miss you” de la Blink-182 esto te interesa, porque surgió un rumor acerca del regreso de la exitosa banda, ¿podría ser posible? Te contamos.

¿Regreso de la banda original Blink-182?

La banda musical Blink-182 estaba integrada por Mark Hoppus, en la quitarra; Travis Barker, en la batería, y Tom DeLonge, como voz principal, tres músicos que ahora forman parte de un clásico musical del género pop punk.

En el 2015, la voz de la banda estadounidense, Tom DeLonge anunció que se iría de la banda para pasar más tiempo con su familia y dedicarse a otros proyectos. Ahora, siete años después, ¿podría volver?

Hace unos días, Tom DeLonge publicó en redes sociales una fotografía al lado de Hoppus y Barker, sus excompañeros, y por su parte, Matt Skiba, quien es el actual vocalista de la banda escribió a un seguidor que “Estoy muy orgulloso y agradecido de mi tiempo con Blink-182. Ya veremos”, hecho que aumentó los rumores y la expectativa acerca de cuál sería el futuro de los músicos.

Solo rumores

A pesar de que esto ha emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo, al tratarse de una exitosa y ya clásica banda, el mismo Tom Delong no confirmó esta noticia, al contrario, dijo que no había ningún anuncio y que más bien estaba celebrando que eran 30 años de Blink-182. “Cuando Blink-182 tenga algún anuncio sobre algo, lo escucharán desde los canales oficiales, no en una emisora de radio como ‘sintonicen para un anuncio importante… Tom etiquetó a Mark en una foto de hace dos décadas’”.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

ldb