Lanzan muñeca Barbie de Tina Turner en homenaje a canción

Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el aniversario 40 de su exitosa canción “What’s Love Got To Do With It” con una muñeca Barbie basada en su imagen.

Escrito por: Redacción ADN40

Tina Turner