Así luce la actriz que interpretó a ‘Betty Rizzo’ en ‘Grease’ a 45 años del estreno

Además de la música, los años 70 también fueron icónicos dentro de la pantalla chica y el cine a nivel mundial, pues varias producciones alcanzaron un éxito tremendo. Un claro ejemplo es la película ‘Grease’ , la cual tuvo la increíble participación de Olivia Newton-John, John Travolta y Stockard Channing.

A pesar de que Travolta y Olivia se llevaron gran mérito por sus actuaciones, muchos fanáticos recuerdan con mucho cariño el excelente papel que Channing hizo al interpretar a ‘Betty Rizzo’ en ‘Grease’. Esto le dio pauta a que fuera considera en otras grandes películas como The Cheap Detective, Silent Victory: The Kitty O’Neil Story, Basket Music, Without A Trace, entre otras.

Por si fuera poco, esto no ha sido todo en su excelente carrera, ya que Stockard Channing tienen en sus vitrinas 3 premios Emmy, 1 Premio Tony, así como varias nominaciones a los consagrados Globos de Oro y los premios Oscar.

Así se ve Stockard Channing a sus 79 años

Aunque actualmente tiene 79 años, Stockard Channing luce increíble en la actualidad, pues es de las pocas luminarias que ha decidido envejecer sin recurrir de manera excesiva a las cirugías plásticas, lo que la hace verse bella y radiante en todos los eventos que llega a asistir de manera esporádica, pues ya se encuentra alejada de los lentes de Hollywood.

La última vez que apareció dentro de una película fue en el 2013 cuando apareció en ‘Pullung Strings’, dirigida por Pedro Pablo Ibarra y que tuvo además la participación de Jaime Camil, Omar Chaparro y Laura Ramsey.

