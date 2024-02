Así luce la actriz que interpretó a ‘Maggie Sheffield’ en ‘La Niñera’

Nicholle Tom tenía tan solo 15 años cuando interpretaba a la enternecedora Maggie Sheffield, la hija mayor del señor Sheffield en la sitcom La Niñera . A pesar de que la serie era protagonizada por Fran Descher, lo cierto es que varios personajes pasaron a formar parte de la cultura popular debido a la gran aceptación que tuvo la producción dentro del público general.

Una de las comedias más famosas de Estados Unidos es La Niñera, la producción tuvo un gran éxito hasta llegar a la fama mundial. Uno de los personajes más recordados es Maggie Sheffield, personaje que fue interpretado por Nicholle Tom, actriz que tomó el papel a sus 15 años y así quedó en la memoria de muchos, por lo que verla actualmente puede sorprender a más de uno.

El impresionante cambio de Nicholle Tom

Nicholle Tom tiene actualmente 45 años, durante la pandemia, la actriz publicaba contenido en su canal en YouTube, en el que mostraba cómo hacía diferentes manualidades. Quién alguna vez fue Maggie Sheffield, tuvo un proyecto que se llamó Corona Construction With Nicholle Tom, en el que mostraba el backstage de las reformas en el patio de su casa, junto a su amiga Robbie Laughlin.

En el ámbito actoral, Tom sigue siendo vigente y no detuvo su actividad. Fue así que protagonizó algunas películas y series, hace algunos años presentó el filme Prisoner of love (2022). Nicholle Tom participó como invitada en algunas series famosas como Burn Notice, Criminal Minds, The Mentalist, Masters of Sex y Gotham, entre otras.

En su vida personal no se sabe mucho, Nicholle Tom es una persona muy reservada, no se conoce demasiado sobre sus parejas. Tampoco ha tenido hijos. Suele mostrarse en su perfil de Instagram donde reúne 46 mil seguidores, junto a sus amigos y mascotas, en su red social se puede ver el apreció de sus fanáticos que la conocen desde su papel como Maggie Sheffield.

