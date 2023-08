Miley Cyrus se encuentra sensible y ahora habla de la ‘lejana’ relación que tiene con su padre

Sin duda alguna, este 2023 ha sido uno de los más fuertes e importantes en la vida de Miley Cyrus , pues a pesar de que sigue consagrada como una de las famosas más importantes de la industria musical, a través de su música ha tocado las fibras más sensibles de su vida, y ahora, vuelve a abrir su corazón y nada como es la relación con su padre, Billy Ray Cyrus, con quien antes era muy unida y todo parece indicar que hay un claro distanciamiento entre ellos desde hace un largo periodo de tiempo.

Recordemos que a inicios de este años, la intérprete de 30 años de edad, lanzó el éxito mundial, Flowers, una canción que de inmediato se coló a los primeros lugares de popularidad en la que narra su historia de amor y desamor del actor Liam Hemsworth, de quien se divorció en 2020, pues el tema también dejó abierta la posibilidad de que el australiano le hubiera sido infiel con su compañera de reparto, la actriz Jennifer Lawrence, con quien compartió créditos en la saga de ‘Los Juegos del hambre’.

Lo que sí es un hecho, es que este años ha sido bastante reflexivo para la exchica Disney, y prueba de ello es su más reciente lanzamiento, Used to be young, tema que a tan sólo cinco días de su estreno ya acumula 12 millones de reproducciones en YouTube, pues esta canción habla de lo orgullosa que está de su vida he inicios de su carrera dentro de las pantallas de TV donde interpretó a Hannah Montana.

Recordemos que en esa época, la intérprete tenía tan sólo 13 años de edad, y a lo largo de cinco años, dio vida una estrella pop internacional; sin embargo, en esos años en los que alcanzaba las mieles de la fama siempre estuvo al lado de su padre, el intérprete de country, Billy Ray Cyrus, quien dio vida al padre de Montana en la serie infantil, y siempre se demostró lo unidos que eran fuera y dentro de la producción.

Sin embargo, tanto padre he hija se distanciaron poco antes de que sus padres se divorciaron en 2022, pues al parecer, el también cantante tiene una pareja mucho más joven que Miley , por lo que no han vuelto a dirigirse la palabra, y es que ella si ha apoyado a su madre, pues hace un par de días, Trish Cyrus se casó de nuevo y a través de redes sociales compartieron las fotos de la hermosa ceremonia.

Miley Cyrus habla de su padre

Como parte de la promoción del tema Used to be Young, a través de TikTok, la exnovia de famosos como Nick Jonas y Cody Simpson, ha decidido crear una serie de 10 episodios en donde habla de algunos pasajes importantes de su vida y juventud, y el más reciente ha sido de su padre, en donde dejó muy claro que la relación entre ellos sigue siendo muy fría, esto a pesar de que durante la transmisión de Hannah Montana eran más unidos que nunca.

“Mi padre creció de una manera opuesta a la mía. Así que creo que es ahí donde la relación que tenemos él y yo con la fama y el éxito es radicalmente diferente. El hecho de que él se sintiera amado por un gran público lo impactó emocionalmente mucho más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es cómo curar una herida de la infancia. Y a mí siempre me han hecho sentir como una estrella”, compartió en TikTok.

Además, la cantante y actriz estadounidense, narró la forma en la que la música de su padre fue subestimada por la industria, y lo que Hannah Montana representó para su familia, pues los compromisos de Billy Ray lo mantenían en Toronto un largo periodo de tiempo, y la serie infantil fue el pretexto perfecto para que se uniera con ellos de forma permanente en California, y Tish Cyrus, fue quien hizo que todo fuera posible, por lo que remató: “Y el resto es historia”, dijo.

