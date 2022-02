Los mexicanos nominados a los premios Oscar 2022

¡2 mexicanos nominados a los #Oscar2022! 🔥



🎞'Nightmare Alley', dirigida por Guillermo del Toro, va por Mejor película, Mejor fotografía y Mejor diseño de producción.



🎞'Raya and the Last Dragon' de Carlos López va por Mejor Película de Animación.



¡Felicidades a ambos! 🙌🏽 pic.twitter.com/SVHZ3A8OsH