¡No fue Merlina! Esta fue la serie más pirateada de 2023

Netflix siempre se ha destacado por tener contenido original que sin duda logra acaparar los mercados a nivel mundial, de hecho, uno de sus más grandes éxitos lo obtuvo con Merlina, pues millones de personas la adoptaron con cariño. Sin embargo, a pesar de su impacto, esta no fue la serie más pirateada de todo el 2023, pues hubo otra que se la llevó de calle e incluso fue más vista.

Por si fuera poco, el mundo del streaming ha llegado para quedarse, pero, desafortunadamente, no muchas personas cuentan con los recursos para poder pagar varias plataformas, por lo que recurren a la piratería para acceder a sus series favoritas , ya que solo así tienen la tranquilidad de verlas en casa.

El método que usan es sencillo, pues si no acceden a páginas ilegales, también optan por comprar discos pirata que incluyen todas las temporadas que se han transmitido, una sección que además golpea en gran medida el mercado cinematográfico y el de las plataformas de streaming.

Esta fue la serie más pirateada de 2023

A través de un listado que dio a conocer Torrent Freak , fue donde se expusieron las series más pirateadas del 2023 y, para sorpresa de muchos, Merlina no fue la que más se viralizó, sino el gran éxito de HBO MAX, The Last of Us, donde volvieron a tener un relanzamiento a la fama Pedro Pascal y Bella Ramsey, quien también fue parte de Game of Thrones.

Asimismo, y no menos importante, las series de Disney + no se quedaron atrás, pues se dio a conocer que The Mandalorian fue la segunda más vista. Por si fuera poco, dicho programa también es protagonizado por Pedro Pascal.

Por último, Loki ocupó la tercera posición de las producciones más pirateadas del año pasado. Se espera que en este 2024 las cosas no cambien y continúe la propagación de otros programas que logren alcanzar la fama.

