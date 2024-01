Así saludó Karol G a una de las personas más importantes de su carrera por su cumpleaños

El año 2023 fue un año de éxitos sin precedentes para Karol G , consolidándose como una de las artistas más destacadas de la escena musical latina. Con su álbum “Mañana será bonito”, la cantante logró alcanzar la cima de los más reproducidos en los Estados Unidos, y su gira correspondiente se convirtió en la segunda más recaudadora a nivel mundial, solo superada por Beyoncé.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Entre los éxitos del álbum se encuentran “Amargura”, “TQG”, “Mi ex tenía razón”, “Provenza” y “Cairo”, muchos de los cuales fueron producidos por el talentoso Ovy On The Drums. La colaboración entre Karol G y Ovy se ha convertido en una de las más fructíferas de la industria, consolidando su posición con premios, incluyendo los Latin Grammy .

En un gesto lleno de gratitud y cercanía, Karol G aprovechó las redes sociales para felicitar a Daniel Oviedo, conocido como Ovy On The Drums, por su cumpleaños número 33. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un reel del productor trabajando en el estudio, acompañado de un conmovedor mensaje que resalta la importancia de Ovy en su carrera desde el inicio de su trayectoria.

¡11 años y aquí seguimos! La fórmula no cambia, no falla, solo mejora y la lealtad se hace más fuerte con el tiempo. Me siento super orgullosa de ti y agradecida con Dios y con la vida porque estás en la mía. Deseo que se cumpla en tu vida todo lo que alguna vez creíste imposible... como todo lo que nos pasa cada día. FELIZ CUMPLEAÑOS ONDE, ¡que seas muy feliz! -Expresó Karol G

Ovy On The Drums, por su parte, compartió cómo celebró su día, combinando su pasión por la música con su amor por el fútbol y una reunión con amigos. El productor también agradeció por las experiencias vividas en 2023 y recibió felicitaciones de colegas destacados, como el productor Tainy .

La relación profesional entre Karol G y Ovy On The Drums se destaca por su excepcional duración y productividad mutua. En una reciente entrevista con Infobae Colombia , Ovy destacó la clave de su éxito conjunto:

La clave de que nosotros hagamos grandes canciones ha sido que hubo conexión desde el ‘día cero’. Yo logré entender mucho lo que tenía en su mente, y yo creé un sonido con ella, una identidad, un sello, y es lo más difícil para un artista. Que si graba un merengue o en lo que sea, suene a Karol G. Y se logró.

Mientras Karol G se prepara para la siguiente fase del Mañana será bonito Tour en 2024, que incluirá fechas en Latinoamérica y Europa, Ovy On The Drums se embarca en la creación de su primer álbum en solitario, prometiendo una experiencia musical única con diversas colaboraciones, similar al enfoque exitoso de Tainy en su álbum “DATA”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.