Estos son los memes de Coldplay por larga estancia en México

El pasado 3 de abril, Coldplay realizó en el Foro Sol el primero de cuatro conciertos en la CDMX, el último fue ayer jueves 7 de abril, esto como parte de su gira “Music of the Spheres World Tour”.

Memorables momentos dejó Coldplay en México, pero no solo por haber cantado “Amor eterno” de Juan Gabriel en uno de sus conciertos o porque invitaron a un fan con discapacidad auditiva a interpretar una canción, sino por la ola de memes dejaron en su paso por nuestro país debido a su “larga” estancia.

Coldplay lleva tanto en México que:

Usuarios hicieron referencia a Coldplay y a las mañanitas para la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

Los de Coldplay llevan tanto en México que Chris Martin ya está agendado para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. #ColdplayCDMX pic.twitter.com/ue89cyCrnR — Mich⚡Muñoz (@unatalmichmich) April 8, 2022

También hicieron divertidos memes acerca de expresiones propias de la cultura mexicana.

Los de Coldplay llevan tanto en México que a sus fans ya les dicen “ira ven, despídete bien” 🤣 pic.twitter.com/lil5sY29bR — ✨👹Antonio👹✨ (@ElDiabloMayor99) April 7, 2022

¿Coldplay ya estaría cotizando en el Infomavit?

Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que ya con sus puntos, sacaron su casita Infonavit pic.twitter.com/tlaDtv0We9 — ✨𝑺𝒓𝒊𝒕𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒐𝒙𝒆𝒕𝒊𝒏𝒂 ✨ (@MissHalfway89) April 7, 2022

Los usuarios también hicieron referencia al pago del predial en México.

Día: 247

- Chris Martin y los de Coldplay saliendo de la fila de la Tesorería después de 2 largas horas, con su boleta predial pagada de la Cdmx.

😊✨🤍. pic.twitter.com/WRgYAAMqJO — Jimm Luna✨🤍🌚 (@jimmluna) April 8, 2022

¿Se acostrumbrarían a pedir su elote con chile del que pica o del que no pica?

Los de Coldplay llevan tanto en México que ya piden su elote con chile del que pica pic.twitter.com/SLMnRa6jE3 — josue vega (@jandrote) April 7, 2022

Joven entra gratis a ver a Coldplay vestida como personal de limpieza

El tour de Coldplay en México dio mucho de qué hablar en todo el país, se hizo tendencia el hecho de que una joven ingreso sin al concierto de la agrupación inglesa sin gastar un solo peso.

A través de redes sociales, la joven identificada con el perfil de Enya Aldape confesó que luego de no poder costear el boleto para el evento musical, optó colarse fingiendo ser parte del personal de limpieza.

“Vimos una fila de 50 personas y nos acercamos a preguntar para qué era (…) un señor que estaba en la fila nos comentó que eran los de limpieza. O sea que iban a trabajar dentro del estadio”, se escuchó confesar a la joven en su cuenta de TikTok.

Posteriormente, la mujer comentó que fue gracias a un joven encargado del inmueble que pudo ingresar como parte del staff del estado durante el concierto.

Coldplay ofreció conciertos inclusivos para personas sordas

Al parecer Coldplay la rrompió con su nueva gira “Music of the Spheres”, pues han sido varios los momentos que se han viralizado sobre la banda británica; y hoy te compartimos un hecho que ha enorgullecido no solo a los fans sino a millones de internautas, al demostrar cómo las personas sordas también han podido disfrutar de sus conciertos.

Ahora sí Coldplay ha demostrado que la música es un lenguaje universal y ha brindado una experiencia inclusiva para todos sus fans.



adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb