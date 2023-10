El segundo tráiler de Napoleón es impactante y promete superar a Gladiador

“Napoleón” se perfila como una de las películas más esperadas de 2023 y, con la reciente revelación de su segundo tráiler, las expectativas han alcanzado nuevas alturas. Bajo la dirección de Ridley Scott, quien ha entregado innumerables películas icónicas a lo largo de las últimas décadas, como “Alien” (1979), “Blade Runner” (1982) y “Thelma y Louise” (1991), esta producción promete adentrarse en la vida del legendario Napoleón Bonaparte, lo que podría resultar en una de las películas más ambiciosas del director.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hasta enero de 2022, el proyecto se conocía como “Kitbag”, pero en esa fecha experimentó un cambio de título para convertirse en “Napoleón”. El título original hacía referencia a un refrán inglés: “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag” (“Hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado”).

La historia se centra en la vida del famoso general y posterior emperador francés, Napoleón Bonaparte, y está programada para su distribución a través de Apple Studios en su plataforma de streaming, Apple TV +. La película está escrita por David Scarpa, quien anteriormente colaboró con Scott en “Todo el dinero del mundo”, y producida por Scott y Kevin J. Walsh.

Para el papel protagónico, Scott ha contado con Joaquin Phoenix , quien previamente trabajó con el director en “Gladiator” y ganó un Oscar por su interpretación en “Joker”. Phoenix retoma su colaboración con Scott para encarnar a Napoleón Bonaparte, un papel que promete ser tan memorable como el de su aclamado personaje Cómodo en “Gladiator”.

Te recomendamos leer: Gladiador 2: Este será el personaje que interpretará Denzel Washington

Napoleón también se estrenará en cines

La película se estrenará en salas de cine el 24 de noviembre de 2023, lo que la coloca en la contienda de la temporada de premios. El filme promete explorar el ascenso al poder de Napoleón y las complejidades de su relación con su esposa, la emperatriz Josefina. Scott ha destacado que Napoleón es un personaje que lo ha fascinado a lo largo de los años y que su historia de amor y poder será un aspecto central de la trama.

Aunque no se han revelado todos los detalles de la trama, la vida de Napoleón está bien documentada, desde sus humildes orígenes en Córcega hasta su ascenso como dictador de Francia y sus épicas batallas en Europa. La relación entre Napoleón y Josefina, marcada por su amor y su posterior divorcio debido a la falta de hijos, también será explorada en la película.

El segundo tráiler de “Napoleón” ofrece un vistazo más profundo a esta esperada película, que promete ser una epopeya histórica de proporciones asombrosas. El regreso de Joaquin Phoenix bajo la dirección de Ridley Scott promete ser un hito en la cinematografía, y los fans de películas épicas no querrán perderse esta producción.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.