MasterChef Celebrity 2022: Eliminado este 18 de septiembre

¡Con sabor a México! MasterChef Celebrity 2022 se puso a doc con las celebraciones de septiembre y los platillos más patrióticos fueron elaborados por los famosos, quienes tuvieron que despedirse de uno de los concursantes este 18 de septiembre, fue el quinto eliminado del programa.

Ciertamente septiembre es un mes para gritar de emoción, y qué mejor que hacerlo con comida típica mexicana que suele servirse para celebrar la Independencia de México. Y aunque todos dieron lo mejor de sí en este quinto episodio, en esta ocasión nos despedimos de Alan Ibarra.

Desde los primeros minutos pudimos observar cómo las celebridades demostraron qué tan mexicanos son con una salsa molcajeteada.

La mejor salsa

Gracias a su creación, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Toussaint, Macky y Ricardo fueron elegido como capitanes para el primer reto, que consistió en crear antojitos representativos como flautas, quesadillas, entre otros, los cuales tuvieron que contener algunos ingredientes especiales escogidos por un pajarito mensajero.

El equipo que subió al balcón y no tuvo que estar presente en el reto de salvación fue el de Maky, conformado por Marcello y Talina, ya que su platillo fue el elogiado por siete de los integrantes de la danza folcklórica de San Marcos.



MasterChef Celebrity: Reto de salvación

No cabe duda que en las fiestas patrias no pueden faltar los tamales, sin embargo, este alimento no fue uno de los favoritos por los famosos, pues ninguno lo había elaborado en su vida. Con el objetivo de hacerlos adecuadamente contaron con la ayuda del aclamado chef y crítico de tamales Rubén Amador.

No obstante, ninguno de los concursantes pudo elaborar un buen tamal, debido a que a todos les faltó cocción y fue presentado crudo, aspecto que llevó a 10 participantes al reto de eliminación, por primera vez en la historia de MasterChef Celebrity.

Con el objetivo de que las celebridades no tropezaran con la misma piedra e hicieran un buen trabajo, los chefs les pidieron elaborar nuevamente tamales.

Ahora con un poco más de confianza y el tiempo medido, los cocineros sin duda crearon mejores platillo. Sin embargo, quien no pudo con el reto fue Alan, quien desgraciadamente estuvo ausente en la clase prueba y reto de eliminación.

