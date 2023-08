Este es el origen del nombre de la actriz Lupita Nyong’o

Con 40 años de edad, Lupita Nyong’o es una de las famosas que cuenta con una sólida carrera dentro de la industria de Hollywood , y en múltiples ocasiones, la estrella ha sido un motivo de orgullo para México, quien vivió un gran periodo de tiempo el país azteca, pero a su vez se ha visto envuelta en el ‘amor-odio’ por parte de los mexicanos por unas polémicas declaraciones cuando se consagró como ganadora al Oscar, y estas es su historia.

Recordemos que la estrella saltó a la fama a sus 30 años de edad después de su participación en la película, ‘12 años de exclavitud’, en donde compartió créditos con famosos como Brad Pitt y Chiwetel Ejiofor, por mencionar algunos, actuación que sin duda alguna la llevó a ser considerada por la Academia, y consagrarse dentro de la élite de Hollywood.

Sin embargo, en ese entonces, comenzó a hacerse aún más famosa cuando quedó ganadora, época en la que se reveló que era mexicana, pero en su discurso del Teatro Dolby, nunca mencionó al territorio azteca dentro de sus cimientos, lo que la hizo foco de las críticas por olvidar su paso por México, pero ella misma salió a aclarar que no tiene buenos recuerdos del país actualmente liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto fue lo que dijo.

Recordemos que la estrella protagonizó la película de ‘Black Panther 2’ quien sigue con el legado que dejó Chadwick Boseman, dentro de la película del Universo de Marvel, y para la segunda entrega compartió créditos con sus compatriotas Tenoch Huerta y Mabel Cadena, con quienes hizo toda la promoción en México el año pasado 2022, en donde dijo que estaba muy contenta de regresar a México.

¿Lupita Nyong’o odiaba México?

La estrella nació en Ciudad de México en 1983, pues sus padres son originarios del continente africano, y llegaron a territorio mexicano y vivió en Taxco, Guerrero hasta la edad de 16 años, tiempo en el que sin duda alguna enfrentó los momentos más difíciles de su vida, en donde se enfrentó a la crueldad y el racismo por su color de piel, y no fue feliz mientras atravesando por la adolescencia, algo que marcó su vida, pero no en contra de la nación, sino de las personas con las que tuvo contacto.

Cabe mencionar que los padres de la actriz decidieron llamarla Lupita, diminutivo de Guadalupe, pues hay quienes dicen que fue en agradecimiento con la virgen de Guadalupe, considerada como la patrona de México de acuerdo con la religión católica, pero no ha vuelto a vivir en territorio azteca desde que salió a los 16 años de edad.

“La gente nos detenía y nos tomaba fotos sólo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas…”, compartió en algunas entrevistas.

