Así luce Lea Thompson, la actriz que dio vida a la madre de Marty McFly en “Volver al Futuro”, a casi 40 años de la película

Volver al Futuro es una de las trilogías de películas más aclamadas por el público, cintas de ciencia ficción que muestran las aventuras de Marty McFly en sus viajes por el tiempo. La primera entrega dio a conocer a Lea Thompson, actriz que dio vida a Lorraine Baines McFly, madre del protagonista y que Marty debe lograr que ella y su padre se enamoren para asegurar su existencia.

Lea Thompson llegó a la fama en los años 80 gracias a su actuación en Tiburón 3-D y Amanecer Rojo, pero se ganó el corazón del público con su participación en la primera cinta de Volver al Futuro. Lea ha tenido un gran cambio tras su actuación en Volver al Futuro y es algo que ha sorprendido a gran parte de sus seguidores por cómo se ve actualmente.

La actriz continuó con su carrera actoral durante 1980, 1990 y 2000. Lea Thompson llegó en 2006 a debutar como directora con Jane Doe: The Harder They Fall, además de ingresar al mundo de los videojuegos prestando su voz para Lorraine en el juego CR: Back to the Future en el 2008 y también en el 2010 en Mystery Case Files: Shadow Lake dándole voz a Cassandra Williams.

El brutal cambio de Lea Thompson tras Volver al Futuro

Lea Thompson tiene actualmente 62 años de edad, y es una persona muy activa en redes sociales. Es ahí donde se dedica a publicar fotos y videos de los eventos a los que asiste; además de compartir los momentos que comparte con su familia, lo que sorprende a sus seguidores es la manera en la que sigue manteniendo su belleza.

A pesar de que Lea tiene más de 60 años, la actriz sigue viéndose muy joven y sus seguidores y fanáticos piden que cuente sus secretos, pues aseguran que se ve igual que en su participación de Volver al Futuro.

En momentos en que Lea Thompson no participa en la pantalla grande, la actriz participa en varios programas y películas de televisión. Su último papel fue en 2011 que estuvo protagonizando la serie Switched at Birth que terminó en 2017, mientras que en el cine participó en 2021 Mark, Mary & Some Other People.

