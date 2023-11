Estas son todas las predicciones de Los Simpson que se han cumplido en 2023

Los Simpson , la serie animada que ha cautivado a millones de televidentes a lo largo de los años, ha dejado a más de uno sorprendido con sus asombrosas predicciones que se han cumplido hasta este año 2023. A pesar de ser una serie de comedia, ha demostrado una extraña capacidad para anticipar eventos en la vida real. A continuación, te presentamos algunas de las predicciones más notables que Los Simpson han acertado.

Los Atentados del 11 de Septiembre de 2001:

Comenzamos con una de las predicciones más sombrías y misteriosas. En varios episodios emitidos en los años 90, Los Simpson parecen haber anticipado los trágicos ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 . Escenas que muestran dos torres con un avión destruido en “Marge Vs. The Monorail” (1993) y un cartel con los números 9 y 11 junto a dos torres en “The City of New York vs. Homer Simpson” (1997) han desconcertado a muchos.

“Under the Dome” y “Los Simpson: La Película":

La serie “Under the Dome”, que se emitió en 2013, cuenta la historia de una ciudad sellada bajo un domo transparente. En 2007, “Los Simpson: La Película” presentó una premisa similar cuando Springfield fue aislada bajo un gigantesco domo. Una predicción inquietante de cómo la realidad puede imitar a la ficción.

Espionaje de la NSA:

El episodio “The Mysterious Voyage of Homer”, emitido en enero de 1997, muestra cables telefónicos con etiquetas de agencias de espionaje, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Años después, en “Los Simpson: La Película” (2007), un hombre que parece trabajar para la NSA capta la señal de la familia Simpson, adelantando la controversia sobre el espionaje de la NSA que se reveló en 2013 gracias a Edward Snowden.

Creación de FarmVille:

El popular juego FarmVille se lanzó en 2009, permitiendo a los jugadores administrar su granja virtual. En 1998, en el episodio “Bart Carny”, los niños en Springfield juegan a “Yard Work Simulator”, un juego que guarda un sorprendente parecido con FarmVille. ¿Predicción o coincidencia?

Epidemia del Ébola en África:

En 2014, África occidental sufrió un devastador brote de ébola. En el episodio “Lisa’s Sax” (1997), se muestra un libro de “Jorge el Curioso y el virus del Ébola”. Una predicción que resulta inquietante por su precisión.

Creación de la Consola Virtual:

En el episodio “Bart to the Future” (2000), Los Simpson presentaron la creación de una consola virtual, que guarda similitudes sorprendentes con la consola Wii de Nintendo , lanzada en 2006. Una vez más, la serie parece haber adelantado los avances tecnológicos.

