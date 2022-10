Murió el actor Leslie Jordan; tuvo accidente automovilístico en Hollywood

La tarde de este lunes 24 de octubre se reportó la muerte del actor y comediante Leslie Jordan, el cual fue ganador de un Emmy en la sección del horario de máxima audiencia por su papel en la exitosa serie “Will & Grace”.

De acuerdo con los reportes dados a conocer por medios y agencias internacionales, el actor de 67 años de edad tuvo una “complicación médica” mientras se encontraba manejando rumbo a un estudio de Warner Bros.

Leslie Jordan generó un gran impacto en redes sociales, en especial por su segunda ola de fama que consiguió a través de videos cortos que se dedicó a publicar en sus redes sociales, donde se volvió muy popular desde que comenzó la pandemia por COVID-19 y que provocó nuevos seguidores.

Hoy, el mundo es un lugar más oscuro sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No sólo tenía un mega talento y fue un placer trabajar con él, también ofreció un santuario emocional al país durante uno de sus momentos más difíciles -comentó David Shaul, representante de Leslie Jordan.

¿Quién era Leslie Jordan?

Leslie Jordan nació en Tennessee, Estados Unidos, y era mejor conocido por la audiencia televisiva local por su papel recurrente en la comedia de NBC “Will & Grace” como Beverly Leslie, que hacía sinergia con el intrigante del personaje de Karen, al cual le dio vida Megan Mullally.

Fue justo por ese papel, que a Leslie Jordan le valió para ganar un Emmy en la categoría como mejor actor invitado en una serie de comedia en el año 2006.

El estadounidense era reconocido por su baja estatura y acento sureño, además de que a lo largo de su carrera de televisión, tuvo apariciones especiales en “Murphy Brown”, “Lois & Clark: The New Adventures of Superman ”, “Star Trek: Voyager”, “Boston Public” y “American Horror Story”.

Unos cuantos años después y un poco más retirado de la televisión, se hizo famoso para una generación más joven de fans con una serie de videos en Instagram sobre la vida diaria en cuarentena, que se volvieron virales durante la pandemia.

