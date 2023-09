¿Crisis en HBO Max? La polémica serie que ya no tendrá continuidad en la plataforma

Considerada como una de las mejores plataformas dentro del mundo del streaming, HBO Max ha siempre sido en los últimos años con su gran contenido original, pero en los últimos días ha dejado al mundo entero con la boca abierta al dar a conocer la cancelación de varias series que se habían colocado para ser monumentales proyectos y al parecer los números no los acompañaron.

Es importante mencionar que la plataforma se ha colocado en los primeros puestos como creadores de contenido, pues unas de sus más grandes joyas son producciones como Euphoria, Game of Thrones y Chernobyl, series que hasta la fecha siguen siendo consideradas dentro de las favoritas de todo el mundo, lo que dio pie al spin off de La casa del dragón, pero ahora, sus más recientes estrenos no dieron los resultados que ellos querían.

Recordemos que desde el año pasado 2023, se ha rumoreado que la plataforma de streaming desaparecería para dar paso a un nuevo universo funcionado con Discovery Plus, esto después de que a finales del año pasado se terminará la alianza de este último con WarnerMedia por lo que de inmediato se sacaron diferentes conclusiones desde la comunidad de las redes sociales en donde se habló de una fisión de contenido; hasta el momento no se ha confirmado nada.

Lo que sí es un hecho es que la competencia delegó del mundo del streaming cada vez está más complicada por lo que las apuestas de contenido son mucho más pensadas y planeadas y prueba de ello es lo que he hecho Netflix en los últimos años en donde sus series son cada vez más espaciadas y mantienen más a la expectativa a sus millones de usuarios en todo el mundo.

¿Por qué HBO Max va a cancelar estas series?

A pesar de ser una de las más solicitadas para ver contenido online, hace un par de días se dio a conocer la cancelación de la serie The Idol, esto después de que se estrenada hace tan sólo un para de meses a través de la app y de tener a The Weeknd y Lily Rose Deep como protagonista, pues al parecer nos escándalos no la abandonaron en ni tu momento y se optó por dejarla incompleta, lo que marca un fracaso en la carrera de ambos famosos.

Este polémico título estuvo a cargo de Sam Levinson, mente maestra detrás de Euphoria, protagonizado por Zendaya y Jacob Elordi, pero al parecer los resultados no fueron los que todos esperaban, ya que los números de audiencia se encuentran por los suelos, ya que las críticas de la audiencia y de algunos famosos como la cantante Olivia Rodrigo los han llevado a optar por cancelar a pesar de que sólo se hizo una entrega.

Y es que muchos comentarios negativos aseguran que las actuaciones del cantante canadiense dejó mucho a que desear, además de que mucho se ha dicho que los creadores quisieron seguir bajo la misma línea de éxito en la que se mantuvo Euphoria, pues solamente buscaban repetir la fórmula con otros rostros, algo que no dejó a nadie satisfecho.

The idol, narraba la historia de una super estrella pop llamada Jocelyn, quien comienza a tener una polémica relación con el enigmático empresario de la noche Tedros, alguien cargado de secretos que poco a poco se iban a ir disolviendo en donde los vicios jugaban un papel importante en sus vidas.

