Estas son todas las canciones sorpresa que Taylor Swift ha cantado en The Eras Tour

Fue el pasado jueves 24 de agosto cuando arrancaron los tan esperados conciertos de Taylor Swift en México, pues esta es la primera ocasión en que la rubia se encuentra con sus fans para corear sus más importante canciones, y aunque no lo creas, la rubia ha preparado varias sorpresas, y estos son algunos de los temas sorpresas que también forman parte de la playlist del evento.

Como se ha presumido, la estrella estadounidense de 33 años de edad ofrece un concierto de casi cuatro horas de duración, pues aun le faltan tres presentaciones en el majestuoso Foro Sol de la capital mexicana, reciente que ha recibido a miles de fans de la estrella quienes no han perdido la oportunidad de mostrar todo su amor a la nacida en el estado de Pensilvania.

De acuerdo con los expertos, The Eras tour es sin duda alguna la gira más importante en los 20 años de carrera musical que tienen la intérprete y autora, ya que sus canciones no sólo han liderado las playlist más importantes del mundo sino que también han tocado las fibras más sensibles de los corazones de sus millones de fans de todo el mundo, por lo que todas sus letras han sido ampliamente aplaudidas.

Cabe mencionar que desde que inició este tour el pasado mes de marzo, la cantante ha llevado sus más grandes éxitos por diferentes partes del mundo, y aunque no lo creas, ha entonado un total de 103 canciones a lo largo de caso cuatro horas, pues a pesar de sus desafortunadas declaraciones de hace un par de meses, la estrella de los escenarios se desborda en lágrimas al ver el cariño de sus fans mexicanos.

Y es que en medio de las ovaciones por parte de sus swifties mexicanos, la famosa intérprete se conmovió hasta las lágrimas: pues sólo pudo declarar: “¡Toda mi vida había soñado con presentarme en la Ciudad de México!”, expresó la también ganadora del Grammy, pues la emoción y el sentimiento la obligaron a tomarse unos momentos para recuperarse de todo el amor que le ofrecían el público.

Las canciones con las que Taylor Swift puede sorprender a sus fans mexicanos

De acuerdo con el primer concierto de la mejor amiga de Selena Gomez, el setlist exactamente igual a los que ha tenido en EU, mismo que está compuesto por sus más grandes y populares éxitos que la han llevado a la fama mundial y a la popstar que es en la actualidad, pues ha tocado por lo menos tres canciones de cada uno de sus nueve álbumes de estudio.

Y es que temas como You Need To Calm Down, Love Story, We Are Never Ever Getting Back Together, Blank Space y Anti-Hero son algunos de los que evidentemente iban a ser los más coreados por miles de personas que se dieron cita en el Foro Sol para disfrutar de la belleza y talento de la rubia, pero aún hay 101 canciones más con las que puede sorprender, aquí te las presentamos:



Fearless (2008): Tell Me Why; The Way I Loved You; Change; Untouchable; Come In With The Rain.

Tell Me Why; The Way I Loved You; Change; Untouchable; Come In With The Rain. Speak Now (2010): Better Than Revenge; Innocent; Superman; Electric Touch; Foolish One.

Better Than Revenge; Innocent; Superman; Electric Touch; Foolish One. Red (2012): Girl At Home; Ronan; Babe; The Very First Night; Safe & Sound; Eyes Open.

Girl At Home; Ronan; Babe; The Very First Night; Safe & Sound; Eyes Open. 1989 (2014): Welcome to New York; This Love; Wildest Dreams; Out of the Woods; I Wish you Would.

Welcome to New York; This Love; Wildest Dreams; Out of the Woods; I Wish you Would. Reputation (2017): End Game; I Did Something Bad; So It Goes…; Dancing With Our Hands Tied; King of my Heart, Gorgeous.

End Game; I Did Something Bad; So It Goes…; Dancing With Our Hands Tied; King of my Heart, Gorgeous. Lover (2019): Cornelia Street; London Boy; Soon You’ll Get Better; Afterglow; Me!; It’s Nice To Have A Friend; Only The Young; Beautiful Ghosts.

Cornelia Street; London Boy; Soon You’ll Get Better; Afterglow; Me!; It’s Nice To Have A Friend; Only The Young; Beautiful Ghosts. Midnights (2022): Labyrinth; Bigger Than The Whole Sky; Paris; Glitch; Dear Reader; You’re Losing Me.

