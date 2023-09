Ángela Aguilar se prepara para las fiestas patrias y la tunden en redes; “¿ahora si eres mexicana?”

Para nadie es un secreto que la polaridad que Ángela Aguilar no es la mejor de todas, pues a pesar de encontrarse en la cima del éxito con su música, el cariño de la gente ya no es el mismo con el que ella debutó, y esto gracias a sus recientes polémicas, y prueba de ello fue su nueva publicación en Instagram, misma que le ha generado un gran número de señalamientos a la joven, quien ya se prepara para las fiestas mexicanas y los fans la cuestionan por su amor al país azteca.

Recordemos que el año pasado 2022 ha sido uno de los más polémicos en la vida de la joven intérprete de 18 años de edad, pues no sólo quedó al descubierto el romance que mantenía con el compositor Gussy Lau, sino también hasta se ventilaron unas supuestas fotos íntimas de la joven que ella aseguró que su equipo legal se encargaría de dar con los responsables, pero eso no ha sido todo, pues en redes también ha dado de que hablar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y es que uno de los comentarios que los fans no perdonan es que el pasado mes de diciembre, cuando Lionel Messi y la selección Argentina se coronaron en el mundial de Qatar 2022, la estrella compartiera una imagen felicitando a la albiceleste, asegurando que por su sangre corría un 25% de dicho país, lo que de inmediato desató la furia de sus fans y un gran número de críticas comenzaron a llegarle, por lo que su padre, Pepe Aguilar tuvo que salir a defenderla.

Sin embargo, hace tan sólo un par de meses, la menor de la dinastía Aguilar volvió a dar de qué hablar respecto a sus orígenes, pues aseguró que ha sido muy difícil hacerse de un camino dentro del regional, ya que es : “Muy mexicana para los americanos, y muy americana para los mexicanos”, lo que nuevamente puso en tela de juicio su gusto por las raíces mexicanas que posee.

Es importante mencionar que la llamada también ‘princesa del regional mexicano’ viene de una de las familias más representativas del mundo del entretenimiento, pues es nieta de nada más y nada menos que de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, íconos de la música y el cine del país Azteca; sin embargo, la joven nació en Estados Unidos, y ha hecho toda su vida allá por lo que muchos fans aseguran que no siente los colores de la tierra que vio nacer a sus antepasados.

Ángela Aguilar presume trajes típicos y la critican

Lo que sí es un hecho es que los fans no perdonan, pues a un día de una de las celebraciones más importantes para dicho país, la estrella de los escenarios decidió compartir un clip en donde presumía usar un gran número de trajes típicos, pues es evidente que se prepara para celebrar un año más de la Independencia de México, pero eso sólo desató un gran número de críticas en su contra.

“¿Ahora si eres mexicana?”; “¿Por qué te vistes así si eres más argentina que mexicana?; “Si eres argentina, no tienes derecho a usar esos trajes”; “Es la que menos representa a México”, han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip que ya ha rebasado los 300 mil likes de parte de sus fans, quienes a pesar de todo la siguen apoyando y han decidido salir en su defensa, pues también se pueden leer comentarios como:

“Realmente Ángela es la reina de México, única, talentosa y hermosa, no hagas caso de los envidioso”; hasta el momento, la estrella no ha vuelto a tocar el tema de su nacionalidad ni orígenes, pero si sigue colocados en la cima de la pirámide como una de las mujeres que lidera el regional mexicano.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.