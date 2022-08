La Academia 20 años: Lolita Cortés llama a Rubí a irse del reality

Lolita Cortés, jueza de La Academia 20 años, fue la invitada al estreno de la segunda temporada del programa de YouTube “En 40 segundos” conducido por Hernán Hochstrasser donde habló de su regreso al reality musical, además también tocó temas personales y sus proyectos.

Para nadie es un secreto que Lolita Cortés es una de las jueces más emblemáticas de La Academia y su regreso 20 años después iba a ser con su peculiar estilo, lleno de polémica y con la fuerza que la caracteriza.

Lolita Cortés habla de su bisexualidad

Durante la charla Lolita Cortés también habló sobre el tema de su bisexualidad “soy lo que soy y me siento feliz y no puedo darle el gusto a todo el mundo” dijo la artista.

También contó el momento en el que le dijo a su madre sobre su sexualidad “Yo tuve que decirlo después de que mi madre se fue, cundo se lo dije a mi madre, ella me dejó de hablar y me prohbió regresar a casa, no la vi en casi dos años”.

Lolita Cortés Pide a Rubi que se vaya de La Academia

Al hablar de Rubí, una de las finalistas de La Academia, Lolita Cortés dijo que pensó que iban a correr a la participante cuando le dio COVID-19 “De verdad teníamos que habernos desecho de Rubí, no estás al nivel, no tienes el nivel de tus compañeros, te lo pedí varias veces ‘vete’ es más tu papá te lo pidió”.

Cuándo será la final de La Academia 20 años

La gran final de La Academia 20 años será el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca Uno donde el ganador se definirá de entre los últimos 5 participantes Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés.

