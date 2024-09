Kim Woojin enamora a los CUBS mexicanos en su regreso con “I like the way”

Ahí estaba él. Solo con su voz, presencia escénica y sonrisa. Después llegaron los pasos de baile y los cuatro bailarines que lo acompañaron por momentos.

Kim Woojin nació para ser cantante. Fue idol por su contexto sociocultural y porque, claro, pasó las audiciones en SM Entretainment, JYP Entretainment y Fantagio.

Debutó como integrante de Stray Kids en marzo de 2018, sin embargo, en octubre de 2019, dejó el grupo debido a circunstancias personales. Por esta razón, la fecha de lanzamiento del mini álbum Clé: LEVANTER0 se tuvo que posponer.

Kim Woojin sorprende a México en pleno mes patrio

Woojin reapareció en enero del 2020 abriendo una cuenta en Instagram y en 2021 debutó como solista con (The moment: 未成年, a minor). Desde entonces, el idol ha dicho que quiere encontrar un estilo personal en su forma de crear música y se nota que va por ese camino.

El fin de semana pasado, y patrio, se presentó por segunda vez en México con su show “I like The Way“ e interpretó un setlist con 17 canciones más el encore. Las CUBS estaban felices gritando y cantando las canciones, entre ellas “I Like The Way”, “Tryin” y “Dive”.

El lugar de la cita fue el Foro Indie Rocks, un buen escenario porque a pesar de ser pequeño se escucha muy bien y en realidad eso se convirtió en una oportunidad para que él pudiera atraer toda la atención del público con menos parafernalia y solo su talento.

K-Pop en México y el mundo

Casi al final rifó tres playeras con un poco de su perfume (nos quedó la duda de cuál usaría) pero los ganadores estaban muy contentos. Además, siempre estuvo atento a las peticiones y palabras de los CUBS cercanos al escenario. A pesar de la barrera del lenguaje se sentía la emoción de ambas partes en intentar un diálogo.

Tras su presentación en la Ciudad de México, Woojin viajó a Monterrey para ofrecer otro concierto. Pero, no se fue de la capital del país, sin antes comer tacos, galletas con bombones y pasear por el Centro Histórico, actividades de las que dejó testimonio en su cuenta de Instagram.

