Esta es Kali Uchis la cantante que colabora con Peso Pluma en ‘Igual Que un Ángel’

El más reciente álbum de Kali Uchis nombrado como ‘Orquídeas', tiene emocionados a millones de usuarios de TikTok e internet, pues una de las canciones titulada como ‘Igual que un ángel', que contará con la voz de Peso Pluma.

Durante la pandemia por COVID-19 la cantante Kali Uchis fue tendencia en TikTok debido a su canción ‘telepatía’ que conectó con miles de personas quienes atravesaban problemas por llevar sus relaciones a distancia. Te decimos de dónde vien esta reconocida estrella del R&B.

¿Quién es Kali Uchis de dónde es?

El nombre real de Kali Uchis es Karly Marina Loaiza y es una artista estadounidense de origen colombiano, quien ha ganado terreno en internet debido a su identidad y su sonido que lleva a los usuarios a volar con la sensual letra de sus canciones.

Antes de llegar a cantar con Peso Pluma, la artista solía trabajar como cajera y en 2011 hizo su debut musical a través de la plataforma de música Soundcloud con su sencillo ‘Drunken Babble'. Su proyecto destaco por su mezcla de ritmos como es el hip-hop- jazz y reggae.

Fue así que Kali Uchis lanzó su primer EP ‘Por vida’, en 2015 donde colaboró con Tyler, The Creator, Diplo (DJ) y Kaytranda. En 2018 la cantante decidió lanzar su primer álbum de estudio titulado ‘Isolation', cuyo proyecto destacaba por su remarcado ritmo R&B/ Soul y una de las canciones más exitosas fue ‘After the Storm’ con Tyler, The Creator.

Actualmente la artista tiene otros 2 álbumes que ha lanzado, los cuales son:



‘Sin miedo’ (del Amor y Otros Demonios) 2020



‘Red Moon in Venus’ (2023)

También la interprete norteamericana y colombiana ha colaborado con artistas tales como: Gorillaz , Karol G, Snoop Dog, Nick Night, Cuco, Thundercat y Kevin Parker, entre muchos otros.

¿Por qué Kali Uchis canta con Peso Pluma?

Para el álbum ‘Orquídeas’ y especialmente para la canción ‘Igual que un ángel', Kali Uchis decidió cambiar su ritmo R&B por el Reggaetón combinado junto a esa voz melancólica que la ha llevado al estrellato.

Por esa razón podría ser que Kali Uchis decidiera que Peso Pluma era el indicado para crear una canción y colaboración que promete emocionar a los Kuchis, quienes son los fans de la intérprete de ‘Solita’.

En TikTok la colaboración de Kali Uchis y Peso Pluma ha generado expectativa entre los usuarios, que han reaccionado con entusiasmo ante una de las canciones que prometen romper el internet el 12 de enero con el lanzamiento de ‘Orquídeas'.

