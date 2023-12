La próxima película de Avengers cambia su título por la salida de Jonathan Majors

Es sabido que la nueva etapa de Marvel tendría de villano a Kang el Conquistador, quien era interpretado por Jonathan Majors. Pero, esto ha cambiado después de que el actor se viera implicado en situaciones legales por violencia de género, ante esto Majors deberá cumplir un año de prisión y Disney decidió terminar el contrato con el famoso actor.

Tras confirmar la salida de Jonathan Majors del MCU, el público se ha preguntado qué sucederá ahora con las siguientes películas de los Avengers y quien sería el nuevo villano a vencer o si habría algún actor suplente, pero la última opción no suena viable pues parece que Marvel desea ver la manera de desaparecer a Kang tras la derrota de una de sus versiones en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La idea de que Kang ya no aparezca en las nuevas películas de Marvel es debido a que la siguiente película de Avengers tuvo un cambio de título, esto provocó que los fanáticos teorizan que tras la salida de Jonathan Majors, el universo de MCU tendrá cambios relevantes y el primero fue con Avengers 5.

El cambio de Avengers tras la salida de Majors

Como es sabido, Marvel Studios ya tenía en mente que Kang sería el siguiente gran rival a vencer para los protagonistas de las películas actuales, pues básicamente había provocado terror en la serie de Loki y la última película de Ant-Man. Jonathan Majors se presentaría ante los actuales vengadores en Avengers: The Kang Dynasty.

Lamentablemente el título de la película cambió y ahora es solo Avengers 5, esto representaría la salida de Kang del universo de Marvel, y aunque son solo rumores, se cree que el nuevo villano que provocaría destrozos sería el famoso Doctor Doom, uno de los villanos de comics más inteligentes de Marvel y que representaría una importante amenaza.

Marvel Studios y Disney despiden a Jonathan Majors luego de ser declarado culpable de los delitos que se lo acusó, y el nombre se AVENGERS THE KANG DYNASTY es eliminado, y (por ahora) sólo se titula 'AVENGERS 5' pic.twitter.com/6Xg1rSMPqt — Marvel Dato (@MarvelDato) December 18, 2023

Aunque todo esto son rumores y Jonathan Majors podría regresar, deberemos ver qué planes tiene Disney para el futuro, y es que ya tienen en su catálogo muchas películas por venir como Deadpool 3, Capitán América 4, Thunderbolts, Cuatro Fantásticos y series como Echo.

