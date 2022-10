Muere Jerry Lee Lewis, ícono del rock ‘n’ roll, a los 87 años

Jerry Lee Lewis, pionero del rock n’ roll con éxitos como “Great Balls of Fire” y “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, murió a los 87 años.

Jerry Lee Lewis falleció en su casa del condado de Desoto, Mississippi, mientras estaba acompañado de su esposa Judith, según un comunicado de su publicista. El músico había estado enfermo en los últimos años y sufrió un derrame cerebral en 2019.

¿Quién era Jerry Lee Lewis?

Al igual que la guitarra de Chuck Berry, el piano de Lewis fue esencial para dar forma al rock n’ roll a mediados de la década de 1950. Formó parte del grupo de talentos de Sun Records en Memphis, Tennessee, que incluía a Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins y Roy Orbison.

Fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock n’ Roll en 1986 y fue tanto su legado que cuando John Lennon lo conoció en el backstage de un espectáculo en Los Ángeles, el Beatle se arrodilló y besó los pies de Lewis.

Lewis tuvo álbumes con rock, gospel, country y rhythm and blues en canciones como “Me and Bobby McGee” y “To Make Love Sweeter for You”. Era conocido que llevaba una vida llena de alcohol y drogas. varias veces estuvo en medio de escándalos, incluido su matrimonio con su prima Myra, de 13 años, en 1957.

Jerry Lee Lewis comenzó a tocar el piano a los 4 años

Lewis nació el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Luisiana, y creció en la pobreza con dos primos también destinados a la fama: el evangelista de televisión Jimmy Swaggart y el cantante de country Mickey Gilley. Se interesó por el piano a los 4 años y a los 10 se colaba en los bares de carretera para escuchar a intérpretes de blues.

Su carrera estuvo llena de tragedias incluso se detuvo durante una gira de 1958 por Reino Unido, cuando los periodistas descubrieron que Lewis estaba casado con Myra, la hija de su bajista, quien no solo tenía 13 años sino que también era su prima. La cobertura de noticias fue tan intensa que tuvo de suspender sus actuaciones.

Además su hijo pequeño Steve Allen Lewis se ahogó en 1962 y otro hijo, Jerry Lee Jr., murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19 años.

Después de divorciarse de Myra a principios de la década de 1970, se casó con Jaren Pate en 1971, pero ella se ahogó en 1982. Estuvieron separados durante ocho años pero no se divorciaron.

Luego de unos meses de matrimonio, su siguiente esposa, Shawn Michelle Stevens, fue encontrada muerta por una sobredosis de drogas en su casa en 1983. Ocho meses después, comenzó otro matrimonio con su sexta esposa, Kerrie McCarver, que duró 20 años antes de divorciarse. Se casó con su séptima esposa, Judith Brown, en 2012.

sga