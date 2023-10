¿Los abuelos de BTS? Conoce a la banda IDOL de ancianos que la está rompiendo en Japón

En el mundo de la música, la juventud y la belleza suelen llevarse el protagonismo en las boy bands, pero en Japón, el país con la cuarta población más longeva del mundo, ha surgido una banda que desafía las convenciones: G-Pop. Compuesta por cinco hombres con edades comprendidas entre los 65 y 87 años, esta banda demuestra que la edad avanzada no es un impedimento para triunfar en la industria musical.

En los últimos años, las boy bands, o bandas de “idols” , se han vuelto extremadamente populares, con grupos como BTS en el K-Pop y otros enfocados en el J-Pop, todos ellos integrados principalmente por jóvenes talentosos y atractivos. Sin embargo, estas agrupaciones suelen dirigirse a un público más joven.

Según Our World in Data , en Japón, donde la esperanza de vida es de 84.8 años, la población de adultos mayores es considerable, representando el 29.1% de los 125 millones de habitantes del país. Además, por primera vez en la historia, más de uno de cada diez habitantes en Japón tiene al menos 80 años, según informa la BBC . Esto crea un mercado potencialmente lucrativo para el entretenimiento dirigido a adultos mayores.

¿Quiénes son G-Pop?

El nombre del grupo, G-Pop, es un juego de palabras entre el J-Pop y la palabra japonesa “Ojii-san”, que significa anciano y se lee como “gi”. Con este juego de palabras, la banda busca llegar a un público que a menudo queda excluido de la escena musical convencional.

Originaria de la prefectura de Kochi, G-Pop hizo su debut oficial hace siete años y firmó un contrato con Universal Studios Japan poco después. Sus primeros dos sencillos, “Hooray to Old Age” y “I Was Young”, se convirtieron en éxitos en todo Japón , preparando el terreno para un crecimiento prometedor. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió sus planes, ya que los miembros de la banda, con una edad promedio de 74 años, se vieron obligados a tomar precauciones. A pesar de la adversidad, siguieron en contacto por teléfono durante la pandemia, preparándose para el momento en que pudieran volver a actuar.

Finalmente, ese momento llegó, y G-Pop se convirtió en un fenómeno en todo el país. A pesar de describirse a sí mismos como “abuelos comunes y corrientes” que suelen trabajar en la pesca o como jefes de la Unión del Bambú, esta banda demuestra que la experiencia no está reñida con el deseo de seguir creciendo y disfrutando de la vida.

