La reconciliación de la familia Rivera está cada vez más lejos

A decir de Juan, toda la familia ha fallado y no han estado a la altura de mantener el legado de Jenni Rivera y solo han embarrado su nombre.

Luego de los dimes y diretes que enfrenta la familia Rivera, Juan Rivera dio la cara y ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer su postura.

Me duele reconocer que en este momento no vea yo una reconciliación familiar, no la veo cercana y a la mejor no sé, es lo mejor para todos.

Juan quiso dejar muy en claro que el legado de Jenni Rivera le pertenece única y exclusivamente a los hijos de ella, que durante 9 años trabajó en la empresa a para hacerla crecer y que por ello cobraba un sueldo, de ahí que no pide no es una indemnización, sino el porcentaje de unos contratos que él consiguió.

Empecé a trabajar y mi puesto era plomero, producir música , administrar vídeos , organizar eventos, poner boutiques, crear Jenni Vive, crear discos era todo, y no hay bronca, pero llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo creara, y el 2013 cree Jenni Vive.

Aseguró que se hicieron varios eventos que nunca se les pagaron, pero cuando se negoció directamente con la “mariposa de barrio”, se llegó a un acuerdo y se pagó mucho dinero por los derechos de Jenni Vive.

Y es que tras los problemas y sobre todo económicos por los que están atravesando como familia, Juan tiene muy en claro que algo hicieron mal, y se ha embarrado el legado de Jenni Rivera todos, pues a su decir, la familia no ha dado el ancho y todos han fallado.

Aunado a ello, reconoció que los problemas no van a terminar pronto y dijo esperar en Dios que no pase lo mismo con Jackie y los hermanos, porque todos van a tener una opinión distinta pero deben entender que no es el enemigo.

