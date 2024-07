VK Blanka, un explorador sonoro y un gran artista del J-pop

Paisajes sonoros, colores neón (como de un renovado City Pop) en sus videos y melodías estimulantes podrían definir el concepto del músico japonés Vicke Blanka (VK Blanka). Pero es más que eso. Con 36 años, debutó en abril de 2018, con la canción “Urala” que alcanzó el número uno en las listas de radio de todo Japón.

Ese mismo año, su canción “Masshiro” del álbum Wizard ganó gran popularidad al ser destacada en una serie de televisión, alcanzando el número 2 en la lista de Top Álbumes de iTunes de su país.

VK Blanka es un hombre de su tiempo, un millenial en esplendor. En adn40 platicamos con él por medio de una videollamada, donde él estaba en detrás de una computadora atendiendo nuestras preguntas, pero parecía que estaba en un streaming de videojuegos, por eso, decimos que es un hombre de su tiempo. Y sí tiene apariencia de gamer, algo que en su música tienen un apartado especial.

Desde baladas dulces hasta himnos alegres, Vicke Blanka tiene una forma de crear canciones que musicalizan los momentos de la vida. Con una herencia de la música japonesa contemporánea, no sería de extrañar. Aunque también se incluyen entre sus influencias músicos como Michael Jackson, Elton John y Billy Joel.

AM: El J-pop siempre ha sido un referente mundial, en este contexto de música asiática siendo popular, ¿cuál es el contexto para el J-pop? ¿Qué papel tiene tu música?

VK: Sabes, por ejemplo, el K-pop tiene una gran calidad y me gusta. Pero por otra parte tienes la música japonesa y el J-pop va de la mano con el anime, con el manga, con toda la cultura japonesa, no es muy flexible como el K-pop u otra creación y sería bueno que eso le pasara al J-pop.

¿Cómo definirías tu propuesta?

VK: Como mayormente canto en japonés, creo que sí sería J-pop, peor a veces canto en inglés. Realmente no tengo una definición, mi música es mía.

En ese sentido, es como si tuviera el mundo estuviera a su alcance y lo recorriera a través de los sonidos.

Tienes la facilidad de cruzar fronteras (culturales y de géneros musicales) ¿por qué?

VK: Supongo que escuché muchas canciones extranjeras en mi infancia, cuando era estudiante. En realidad no he pensado en esta pregunta si hago J-pop o soy un extranjero, como músico no lo he pensado.

Temas como “Black Catcher” (2020) y “Black Rover” (2018), fueron parte de la popular serie de anime Black Clover; además, han logrado un éxito global acumulando más de 1.7 millones de oyentes mensuales en Spotify.

También interpretó el tema principal de Shiki Oriori, una próxima película de anime del estudio de animación CoMix Wave Films, conocida especialmente por las películas de Makoto Shinkai.

AM: ¿Cómo es el proceso para componer para un anime? Por lo regular terminan siendo himnos, me imagino que no es nada sencillo hacerlos.

VK: Primero que nada, soy un gran admirador del anime, así que sé de qué se trata el anime para el que voy a componer. Me sumerjo en la historia, recojo las emociones de los personajes para crear la música. Es fácil.

Este año, Vicke Blanka ha estado activo en el extranjero para mostrar una expansión de sus actividades más allá del mercado japonés. En octubre se publicará un nuevo EP, Worldfly, que será una recopilación de música de los últimos años, una colección de música inspirada en sus experiencias en varios países que ha visitado recientemente.

El próximo 28 de julio se presentará en el Foro Puebla en la Ciudad de México, como parte de su gira 2024.

Sé que los fans mexicanos son muy apasionados y les gusta divertirse, por eso estoy muy interesado en la reacción de los mexicanos y será grandioso.

De acuerdo con sus propias declaraciones a la revista Billboard, sus presentaciones son más que eso, ya que se rompe la barrera del lenguaje y hay un diálogo entre él y la audiencia.

