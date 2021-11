Todos los detalles que no viste en el tráiler de ‘Spiderman: No way home’

Tras largos meses de espera y cientos de especulaciones, el segundo tráiler de la película Spiderman: No Way Home salió a la luz y reveló detalles que quizá no notaste, te dejamos todo lo que debes de saber.

Si bien el el segundo tráiler de Spiderman: No Way Home confirmó la existencia del multiverso con la aparición de los villanos de todos los universos, aún no reveló a los fans de la película la aparición de los tres actores que han interpretado al arácnido .

Aunque en el tráiler brasileño hubo una edición de video que fue más que obvia en algunas escenas que no dejan ver más detalles de la película.

En dicha escena aparecen tres villanos, Electro, El hombre de Arena y Lagarto, cuando el primero de estos recibe un golpe de alguien invisible, lo que fue catalogado por algunos de los fans como una aparición de otro Spiderman no interpretado por Tom Holland.

Otros detalles que se pudieron observar en el tráiler es la aparición de Doctor Octopus en la película; cuyos tentáculos son parecidos a la armadura de de Iron-man, por lo que algunos fans piensan que se trata de tecnología de Tony Stark.

Detalles del segundo tráiler de Spiderman: No Way Home

Doctor Octopus, encarnado por el actor Alfred Molina, muestra interés por el multiverso desencadenado tras el hechizo de Doctor Strange y ayudará aparentemente a Spiderman de Tom Holland al percatarse que no es Toby Maguire.

Los seres queridos de Peter Parker se encuentran en aparente riesgo con la aparición de un Duende Verde original y una versión alterna del mismo, así como de otros villanos que se revelaron durante el tráiler.

En el tráiler se puede apreciar que hay un Spiderman con un traje de color negro, lo que los fans especulan será una nueva armadura hecho por Iron-man.

La película de Spiderman: No Way Home ha tenido varias filtraciones desde su llegada, pues incluso el primer adelanto fue filtrado en distintas plataformas de internet horas antes de que Sony Pictures lo hiciera de manera oficial en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos .

Spiderman: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre en la pantalla grande.

