Conoce a Demian y sus buenas intenciones con el planeta

Demian es surcoreano, vegano y sus fans lo siguen por ser delicado y atento con sus fans que están en todo el mundo.

Demian es un cantante surcoreano que inició su carrera como solista el 11 de marzo del 2020 con el tema Cassette su nombre real es Sohn Jeong Hyuck.

En su tiempo libre, Demian gusta de jugar Pokemon, es alérgico al pelo de gato por lo que tiene un pokemón llamado bulbasaur de mascota; entre sus planes inmediatos está el aprender francés y mandarín.

No le gustan las películas de terror y dice que está dispuesto a aprender a bailar, aunque no es un bailarín nato, su fandom es conocido como de:light y visten de color anaranjado y lo apoyan a lo largo y ancho del continente.

Quienes dicen admirarlo porque es genuino y talentoso, además de dedicado y atento cuando se trata de su música y sus fans.

Para el 2021, Demian dio a conocer temas como Love, One more night, Boom y I won´t give up.

Demian practica el veganismo y comparte actividades para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje de plásticos a través de sus plataformas digitales, así es como Demian sigue abriendo camino en el mundo del K-pop.

