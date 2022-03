“Deep Water”, la candente cinta de Ben Affleck y Ana de Armas

Ana de Armas se ha convertido en un rostro recurrente en las cintas hollywoodenses, pues en los últimos años ha aparecido en filmes que han dado de qué hablar como “Puñales por la espalda”, “James Bond: no time to die” o “Blade Runner 2049”, pero Ben Affleck no se queda atrás, pues desde que se enfundó el traje del murciélago (Batman) ha desatado un sinfín de comentarios encontrados; sin embargo, una película que ha incendiado las redes sociales y las plataformas de streaming es “Deep Water”, donde los dos actores se habrían enamorado antes de que éste regresara con Jennifer López.

“Deep Water” lleva a la pantalla grande la novela de Patricia Highsmith, asimismo, contó con el regreso de Adrian Lyne tras dos décadas de ausencia. Como mencionamos anteriormente, la pareja de actores se convirtió en una de las más perseguidas de 2020 y 2021 cuando dieron por terminada su relación que iniciaron durante el rodaje.

Official Trailer | Deep Water | Hulu

“Deep Water” se enfoca en una relación inusual entre las dos celebridades, la cual sirve de detonante para una serie de muertes misteriosas. Los protagonistas son Vic y Melinda, una pareja aparentemente normal, con una relación ideal y una vida que hacia el exterior pareciera ser perfecta, pero no es así, ya que ambos sostienen una relación abierta, la cual le da a Melinda la posibilidad de salir con cuantos hombres se le antoje.

La relación casi perfecta es únicamente una fachada ya que es más toxica y peligrosa de lo que aparenta. En la cinta, Vic le da permiso a Melinda de tener encuentros sexuales con otros hombres para evitar que su familia se desmorone, pero con el tiempo se da cuenta que la idea ya no le gusta del todo, y eso desencadena diversos problemas a lo largo de la trama.

La cinta es dirigida por Adrian Lyne, quien es conocido en el mundo de séptimo arte gracias a sus escenas cargadas de erotismo, mimas que se pueden ver en cintas como “Atracción fatal” o “Infiel”, por mencionar algunas y “Deep Water” no podía ser la excepción.

