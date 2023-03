Conciertos marzo 2023 en CDMX: Cartelera completa, fechas y precios

Marzo 2023 viene bien cargado de conciertos en la CDMX , desde rock, pop, hasta salsa, grupero y más para los gustos del público chilango; si en lo que va del año has salido poco, con esta cartelera te va a cambiar la perspectiva, ya que muchos son para ir con la pareja, las amistades, para llevar a tus papás o hijos. Checa la guía que te preparamos, y a divertirse porque el primer fin de semana arrancó con todo.

Sábado 4 de marzo se presentaron:

Sentidos Opuestos en el Pepsi Center

Macaco en el Foro Indie Rocks

The World is Vampire 2023 en el Foro So

Liran roll México en la Maraka

Ana Bárbara en el Auditorio Nacional

Matute Arena CDMX

Domingo 5 de marzo

Regresa a México la leyenda Iggy Pop que deleitará a sus miles de fans en el monumental Foro Sol.

adn40 Estos son algunos de los grandes conciertos que se esperan en marzo

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz sigue cantando, porque los conciertos de febrero no fueron suficientes, así que el cantautor español vuelve con más de su gira Sanz en Vivo. Se presentará en el Auditorio Nacional los días 7, 9 y 10 de marzo, los boletos tienen un costo de 240, ya sabes, hasta arriba y de 5,700 en zona preferencial.

Las Ultrasónicas

Jenny Bombo, Ali Guagua y Roxxy Glam han vuelto, y para celebrar hay que verlas en concierto. El trío se presenta el 9 de marzo en el Foro Indie Rocks y los boletos tienen un costo de 500 pesos.

Tame Impala

El 10 de marzo el australiano Kevin Parker y su Tame Impala vendrá a la CDMX con su The Slow Rush Tour, del disco del mismo título, como invitado tendrá al cantante mexico-americano Cuco. Se presenta en el Palacio de los Deportes y el precio de los boletos oscila entre los 720 y los 1,344 pesos.

Grandes conciertos en marzo

Otros grandes conciertos de marzo serán:

Hombres G en la Arena CDMX

Intocable en el Auditorio Nacional

Amanda Miguel en el Auditorio Nacional

Blondie en el Pepsi Center

Caifanes en el Auditorio Nacional

Ricardo Arjona en el Foro Sol,

Manuel Turizo en el Auditorio Nacional

Billie Eilish en el Foro Sol

Modest Mouse cerrará marzo en el pabellón del Palacio de los Deportes

Vive Latino

No olvides que como cada marzo llega el Vive Latino, la edición número 23 de este festival que ya es un clásico para los chilangos y trae un cartel con 80 proyectos musicales como Red Hot Chili Peppers, Café Tacvba, Los Bunkers, Enjambre, The Black Crowes.

