Todo lo que debes de saber para asistir al concierto de Taylor Swift en México

La cantante Taylor Swift brindará su primer concierto en México, sin embargo, aunque tengas un boleto, el acceso no te será permitido si es que no respetas las reglas, por ello que aquí te decimos todo lo que debes de saber antes de asistir al Foro Sol de la capital del país y veas a la artista sin impedimentos.

Taylor Swift, intérprete de Shake It Off, se presentará los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, en el Foro Sol, capaz de albergar a poco más de 60 mil fanáticos; y aunque sabemos que muchos están emocionados, deben tener en cuenta estos factores antes de ver a su artista favorita.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lleva bolsas transparentes

No es broma, los organizadores del concierto de Taylor publicaron un guía con todos los requisitos para sus conciertos y uno de ellos es llevar mochila o bolsas transparentes, claro si piensan llevar tus pertenencias. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de la artista y los fans en todo momento.

De acuerdo con el comunicado de Occesa, las bolsas transparentes que se permitirán serán aquellas con las siguientes características:

-Bolsas de plástico vinil o PVC que no excedan los 30 x 15 x 30 centímetros

-Bolsa de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan los 11 x 16.5 centímetros aproximadamente

-Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc medianas

Si piensas asistir y no tienes alguna en este enlace te decimos en dónde comprarlas

Setlist de Taylor Swift

La cantante y compositora estadounidense se ha apoderado del mundo de la música con sus inigualables temas, sin embargo, el setlist que no puede faltar en sus conciertos es el siguiente:

-Black Space

-Love Story

-You Belong With Me

-Lover: U

-Love What You Made Me Do



-Bad Blood

-Fearless

-Fearless

-Red

-Shake it off

Seattle, ese fue realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo.

Mercancía oficial

La mercancía oficial del artista está disponible desde el 23 de agosto en el Foro Sol y si piensan comprar prendas adentro o afuera del recinto te exhortamos a llegar con anticipación, ya que seguramente la ropa más destacada y artículos se acabarán rápidamente.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: Así se vivió la venta de mercancía oficial

Transporte para llegar al Foro Sol

Lo primero que debes de saber es que el Metro CDMX estará a tu favor, pues extenderá sus horarios para llevar seguros a sus hogares a todos los fans. De acuerdo con las autoridades del transporte señalaron que las líneas 2, 3, 8 y 9 operarán hasta la 1:00 de la mañana.

También te recordamos que la estación más cercana del Metro CDMX es la Ciudad Deportiva, de la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, y debido a las lluvias registradas en los últimos días y los retrasos que estas ocasionan, te recomendamos salir con anticipación de tu hogar.

Recuerda que los días 24, 25, 26 y 27 de agosto el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am en las Líneas 2, 3, 8, 9 y B con motivo del evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

#AvisoMetro: Recuerda que los días 24, 25, 26 y 27 de agosto el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am en las Líneas 2, 3, 8, 9 y B con motivo del evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9. Toma previsiones. pic.twitter.com/h28666B1XM — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 24, 2023

Ropa cómoda

Si te mantienes al pendiente de los shows de la artista sabrás que sus conciertos duran aproximadamente 4 horas, por lo que si quieres disfrutar de todo su setlist te recomendamos llevar ropa y calzado cómodos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informa.