¿Va a llover durante los conciertos de Taylor Swift en México? Así estará el clima

En punto de las 04:30 de la tarde, las puertas del Foro Sol en la Ciudad de México se abrirán 24, 25, 26 y 27 de agosto, para para recibir a los cientos de fans que buscan escuchar a Taylor Swift en su The Eras Tour, si bien, Ocesa informó que el show empieza hasta las 7:30 con el arribo de Sabrina Carpenter al escenario, las y los swifties tendrán que prepararse para un fin de semana lleno de gritos y tal vez agua.

Y es que en los últimos días, intensas lluvias han azotado a la ciudad capitalina, y tomando en cuenta que los conciertos de Taylor Swift serán por la noche, hora en la que ha estado lloviendo, los fans han comenzado a inquietarse sobre cómo estará el clima en la CDMX en esos días.

Taylor Swift se presentará en la Ciudad de México el jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto, y si tú asistirás a alguno de sus conciertos en el Foro Sol , te recomendamos te prevengas y anticipes tu outfit y salida, pues consultamos al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para saber cómo estaría el clima en la CDMX en esos días y esto fue lo que encontramos:

Clima CDMX para el jueves 24 de agosto, primer concierto de Taylor Swift

El Servicio Meteorológico advirtió que la onda tropical Núm. 24 se combinará con la humedad del Océano Pacífico, lo cual provocará lluvias muy fuertes y chubascos en el centro del país y el Valle de México , así que si no quieres mojarte, te recomendamos vayas con impermeable al concierto, y es que las lluvias podrían alcanzar los 25 mm y el clima tendrá una máxima de 25° y una mínima de 12°.

Clima CDMX viernes 25 de agosto, segundo día de The Eras Tour

El clima para el segundo día de concierto de Taylor Swift en México no será muy distinto, y es que el pronóstico del SMN pronostica intervalos de chubascos que igual que el día previo, podrían alcanzar los 25 mm; De acuerdo con la predicción de The Weather Channel, el clima tendrá una máxima de 24° y una mínima de 14°.

Clima CDMX sábado 26 de agosto, tercer día de Taylor Swift

Para el fin de semana, el pronóstico del clima podría alertas a las y los swifties, y es que el sábado 26 de agosto de 2023, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes que podrían llegar a los 50 mm, además, el Sismológico alertó también que “todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento”.

El clima tendrá una máxima de 23° y una mínima de 14°.

Clima CDMX domingo 27 de agosto, último día de The Eras Tour

Para el último concierto de Taylor Swift en México , aún no hay un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, pero se espera en las próximas horas lo actualice, de cualquier forma, por la temporalidad de los días previos, es probable que las lluvias continúen, en tanto, The Weather Channel pronostica que el clima tendrá una máxima de 24° y una mínima de 14°.

¿Puedo llevar paraguas al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol?

La respuesta es no, entre la lista de “objetos no permitidos” compartida por Ocesa, se prohíbe el ingreso con paraguas y/o sombrillas, sin embargo, si llevas un impermeable puesto no tendrás problema, ya que no es un artículo que entre dentro de los vetados del concierto.

