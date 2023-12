The Act: La serie que se inspiró en el caso de Gypsy Rose Blanchard, la chica que asesinó a su madre y que hoy sale de prisión

Gypsy Rose Blanchard, la mujer de Missouri cuyo caso inspiró la serie The Act, fue puesta en libertad condicional el jueves después de cumplir el 85% de su condena por el asesinato de su madre en 2015. El caso, que capturó la atención nacional, reveló una historia de abuso y manipulación que llevó a un homicidio orquestado.

Gypsy Rose Blanchard, ahora de 32 años, fue liberada del Centro Correccional de Chillicothe, según confirmó Karen Pojmann, portavoz del Departamento Correccional de Missouri. La liberación de Blanchard despierta nuevas preguntas sobre el caso que llevó a su encarcelamiento y sobre la complejidad de las relaciones familiares que involucraron abuso físico y psicológico.

El caso comenzó a desentrañarse cuando salieron a la luz los informes de que la madre de Gypsy, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, había mantenido prisionera a su hija durante años, obligándola a simular enfermedades graves. Gypsy había convencido a su novio en línea, Nicholas Godejohn, de asesinar a su madre en un acto que los fiscales describieron como un intento de liberarse del control abusivo de Dee Dee.

Gypsy Rose Blanchard ha salido de prisión

Síndrome de Munchausen por poder

La madre de Gypsy padecía el síndrome de Munchausen por poder, una condición en la que los cuidadores inventan o exageran enfermedades en sus hijos para obtener atención y simpatía. Gypsy, que no padecía las enfermedades que su madre afirmaba, fue sometida a procedimientos médicos innecesarios y vivió una vida de engaños constantes.

Michael Stanfield, abogado litigante de Gypsy Rose Blanchard, señaló que Dee Dee Blanchard engañaba a médicos y obtenía simpatía de la comunidad al exagerar las condiciones de su hija. La historia de engaños llevó a Gypsy y su madre a cruzarse con la estrella del country Miranda Lambert y recibir donaciones caritativas, un viaje a Disney World y una casa de Habitat for Humanity.

A medida que Gypsy Rose Blanchard envejecía, se dio cuenta de la verdad detrás de las mentiras de su madre y decidió liberarse del control opresivo. El abuso se volvió físico, y Gypsy testificó que su madre la golpeaba y la encadenaba a una cama. Finalmente, orquestó el asesinato de Dee Dee con la colaboración de su novio.

Gypsy Rose Blanchard cumplió una condena de 10 años después de declararse culpable de asesinato en segundo grado en 2016. Su liberación temprana, después de cumplir el 85% de su sentencia original, marca el próximo capítulo en esta historia compleja.

El caso de Gypsy Rose Blanchard ha sido objeto de varios medios, incluyendo el documental de HBO Max Mommy Dead and Dearest en 2017, la miniserie de Hulu The Act en 2019, y una próxima serie documental de Lifetime titulada The Prison Confession of Gypsy Rose Blanchard. La liberación de Gypsy Rose abre la puerta a nuevas reflexiones sobre la justicia y la complejidad de los casos que involucran abuso y manipulación.

