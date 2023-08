Carla Morrison estrena canción Everything Was For Love y así suena | VIDEO

“Esta fue una canción muy fácil de escribir cuando tenía todo en contra de serlo. Yo no soy una monja, pero sabía que algo nos conectaba, y eso es el amor por servir y a través de mi trabajo poder ayudar a sanar a los demás. Así conecté con ella. Cuando me senté en el piano pedí al cielo que me iluminara, que por favor me enviara algo bueno para esta invitación tan bella y tan grande. Fue así que sentí como si Maria Rosa me hubiese susurrado al oído, junto a mi padre, la letra de la canción que habla de un amor maternal y universal, cuando uno ama sin límites por el simple gozo de amar y ver feliz y amada a la gente que amamos, fue una experiencia única y espiritual que nunca olvidaré”, compartió.